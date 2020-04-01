Sosyal medyanın olumsuz etkileri nedeniyle bazı insanlar, hem kişisel hem de ilişkiler yönünden sıkıntı çekebiliyorlar. Günümüzde sosyal medya aldı başını gidiyor. Belki bu plâtformlar sahiplerine milyar dolârlar kazandırıyor olsa da, gerçek hayattaki biz insanlara etkisinin ne denli fayda içerdiği tartışılır. Bu yazımızda sosyal medyanın zararları arasında yer alan onaylanma ihtiyacı ile ilgili konuşacağız.

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Sizler de karşılaşmışsınızdır, bazı fotoğrafın altına "arkadaşlarla eğleniyoruz," yazılı bir paylaşımla... Hastalanınca kişinin "hasta oldum," deyip, ilgi beklercesine paylaşımları bilirsiniz... Bunların hepsi aslında karşı taraftan onay bekleme ihtiyacından kaynaklanıyor. Bu önemli bir zaaftır. Maalesef ki çoğu insan ise bu zaafa sahip durumda...

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Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri: Onaylanma İhtiyacı

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İnsanın, sürekli olarak karşı taraftan onay beklemesi ilerleyen zamanlarda içinden çıkılması zor durumları beraberinde getirebilir. Eskiden hangimiz yemek fotoğrafını İnternet'e yükleme ihtiyacı hissediyorduk? Galiba, hiçbirimiz. Şimdi ise tüm özelimizi İnternet'e yüklemeye çalışıyoruz, daha fazla "like" alabilmek adına. Bu nereye kadar böyle devam edecek, belli değil.

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Ancak bunun sürekli olan devam etmesi, kişinin sosyal medya odaklı yaşamasını ve onsuz bir hayatı düşünememesini beraberinde getirebilir. Bu da elbette türlü türlü hastalıkları ortaya çıkaracaktır.

Yapılan araştırmalara göre sosyal medya hesaplarımızda aldığımız beğeniler, beynimizin ödüllendirme merkezini tetikliyor ve adeta çok para kazanmış veya büyük bir başarıya imza atmışız gibi, mutlu oluyoruz. Yani bu biraz da istemsiz bir durum. Bu yüzden insanların sürekli olarak paylaşımlarda bulunmasına şaşırmamalıyız. Buna ek olarak çok beğeni alan insanın egosu onay alırken, hiç beğeni almayan insanlar ise gününü sinirli geçirebiliyor. Dolayısı ile bu durumun "sağlıklı" olduğunu dile getirmek pek de mümkün görünmüyor.

Sonuç olarak, onaylanma ihtiyacını aşıp, olgun bir insan olmak bizim elimizde. Sosyal medya paylaşımlarımızı azaltmak ve daha çok sosyalleşmek, bu yönde dile getirilebilecek çözüm önerileri arasında yer almaktadır.

Sosyal medyanın olumsuz etkileri içerisinde olan onaylanma ihtiyacı hakkında bunları söyleyebiliriz. Kendinize şunu sormalısınız, "bu veya şu kadar beğeni almam, hayatımda neleri kalıcı olarak değiştirecek ki," cevabı kendiniz verin ve onaylanma ihtiyacının ileride ne gibi bağımlılıklara yol açabileceğini düşünün. Çünkü bu ihtiyacın sonu pek de iyi değil. Sosyal medyanın zararları hakkında söylemek istedikleriniz varsa, aşağıdan yazabilirsiniz...

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