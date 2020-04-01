Sosyal medyanın olumsuz etkileri için ilk yazımız olan onaylanma ihtiyacını işlemiştik. Bu yazımızda da sosyal medyanın zararları arasında yer alan depresyon ile ilgili konuşacağız. Yapılan araştırmalara göre, çok sık sosyal medya kullanımı maalesef ki depresyonun artmasını sağlıyor. Bilhassa, bilinçsizce kullanılan sosyal medya plâtformları, kişide özgüven ve özsaygı eksikliği yaşanmasını beraberinde getirebiliyor.

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Özellikle gençlerde yaşanan bu durum, insanların birçoğunun aklında "istediğim hayatı başkaları yaşıyor," düşüncesini doğuruyor. Bu gibi olumsuz ve kaygı içeren düşünceler de depresyon olasılığının bir o kadar fazla artmasını sağlamaktadır.

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Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri: Depresyon

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Bugün bakıldığında, birçok insanın ne yazık ki "öyle olmasa da öyle görünmeye çalıştığı," şeklinde davrandığını görüyoruz. Bu durum, insanlarda doyumsuzluğu artırabileceği gibi, mevcut insan ilişkilerinin de kalıcılığını kötü yönde etkiliyor.

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İnsanlardaki sürekli selfie çekme merakı, yediği yemeği paylaşma düşüncesi, doğallığı elden alırken, bu durum uzun vadede insandaki samimiyeti de alıp, insanların yapay mutluluklar peşinden koşmasını beraberinde getiriyor.

Sonuç olarak, sosyal medya kullanımı kesinlikle dozunda olmalıdır. Bilhassa gençlerin, bu konuda bilinçlenmesi önem arz ediyor. Uzun vadede pişman olmamak ve psikolojik rahatsızlıklar yaşamak istemiyorsanız, sosyal medyayı daha az veya bilinçli bir şekilde kullanmaya özen göstermelisiniz.

Sosyal medyanın olumsuz etkileri içerisinde olan depresyon hakkında bunları söyleyebiliriz. Sosyal medyanın zararları hakkında söylemek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz...

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