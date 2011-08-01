Mutsuz İnsanların 7 Alışkanlığı ve Yapılabilecekler

Yakınlarınızda ya da çevrenizde mutsuz insanlar görüyor olabilirsiniz. Mutsuzluk nedenleri hakkında merak oluşabilir ya da "mutsuz insanlar nasıl mutlu olur?" diye düşünebilirsiniz. Biz de bu yazımızda bunları anlamak adına mutsuz insanların alışkanlıkları ve bu durumlara karşı neler yapılabileceğini derledik.

AYRICA: Hangi Renk Hangi Duyguyu İfade Eder? Renklerin Psikolojik Anlamları

Mutsuzluk Nedir?

Hayatımızda geldiğimiz yer ya da yaşam koşulları mutsuzluk yapabilir. Fakat mutsuzlukların çoğunlukla kendi düşünce, davranış ve alışkanlıklarımızdan geldiği unutulmamalıdır. Aslında mutlu bir hayat sürmek için fazla bir şeylere ya da isteklere gerek yok. Düşünme tarzı mutluluğu isteyip istemediğinizi belirleyebiliyor.

AYRICA: Dar Gelen Kıyafetler Nasıl Genişletilir? (Kapsamlı Anlatım)

Bazı insanlar her gün mutsuz uyandığını söylerler. Yatmadan bile önce stresli ve negatif hissederek uyur ve sabah kalkarken de güne mutsuz başlarlar. Aslında çoğumuzun hayatında zor şeyler tabii ki olabilir. Okul - ev - iş sorunları, maddi sıkıntılar ya da farklı şekilde gelecek endişeleri yaşanabilir. Ancak sürekli kara bulutların üzerimizde dolaşıyor gibi hissetmek, negatif düşüncelerle uğraşmak ya da hayatın olumlu yönlerini görmek kendi elimizde.

AYRICA: Göz Rengine Göre Kişilik Analizi

AYRICA: Fast Food Beslenmenin Sağlığa Zararları Nelerdir?

Negatif düşüncelerin sürekliliği de zamanla kronik mutsuzluk sorununa neden olabilir. Böyle olmadan bu duruma artık dur demeli ve mutsuz insanların özellikleri, alışkanlıkları hakkında bilgi edinip, ona göre davranılmalıdır.

AYRICA: Hayatınızı Değiştirecek ve Size İlham Verecek Videolar!

Mutsuz İnsanların Alışkanlıkları ve Yapılabilecekler

1.) Daha Çok Mükemmeli Hedeflerler

Mükemmeliyetçiliğin getirdiği mutsuzluğa sahip olanlar, mutlu bir hayat yaşamak için yaptıkları ve yapacakları her şeyin mükemmel derecede olması gerektiğine inanırlar. Tabii böyle olunca da mutlu olmak kolay olmuyor.

Mükemmellik çıtasını ne kadar çok yükseltirseniz, bir iş yaptıktan sonra yeterince iyi olmadığını hissedebilir ve kendinize olan güveni azaltabilirsiniz.

Neler Yapılabilir?

Mükemmeliyetçi olan ve bunları uyguladıktan sonra iyi gelen kişilerin yaptığı üç şey:

Yeterince iyi olmak: Sürekli mükemmeli yapmayı düşünmek bir proje ya da farklı bir işte başka sorunlara da neden olur. Bunun yerine yeterince iyi gitmek daha önemlidir. Elinizde bir iş varken elinizden geldiğini, şöyle böyle yapmalıyım gibi düşünmeden yerine getirin. Baştan sonuna kadar düşünmeden hemen işe başlayın ve sonradan üzerinden geçin. Mükemmel olmasına gerek yok, siz yaptığınız için zaten güzel olacaktır.

Sürekli mükemmeli yapmayı düşünmek bir proje ya da farklı bir işte başka sorunlara da neden olur. Bunun yerine yeterince iyi gitmek daha önemlidir. Elinizde bir iş varken elinizden geldiğini, şöyle böyle yapmalıyım gibi düşünmeden yerine getirin. Baştan sonuna kadar düşünmeden hemen işe başlayın ve sonradan üzerinden geçin. Mükemmel olmasına gerek yok, siz yaptığınız için zaten güzel olacaktır. Bitiş tarihi belirlemek: Başkasının yanında çalışıyorsanız zaten bitiş tarihi vardır. Ancak kendiniz için bir proje ya da farklı bir iş yapıyorsanız mutlaka bitiş tarihini görebileceğiniz bir yere yazın. Bitiş tarihi olmazsa sürekli daha iyi yapmak için eklemeler yapmakla vakit kaybedersiniz ve işiniz bitmez. Bitiş tarihi belirleyince o tarihe kadar bitirmeniz için fazla üzerinde değişiklikler yapmamanızı sağlar ve sürekli başa dönmezsiniz.

Başkasının yanında çalışıyorsanız zaten bitiş tarihi vardır. Ancak kendiniz için bir proje ya da farklı bir iş yapıyorsanız mutlaka bitiş tarihini görebileceğiniz bir yere yazın. Bitiş tarihi olmazsa sürekli daha iyi yapmak için eklemeler yapmakla vakit kaybedersiniz ve işiniz bitmez. Bitiş tarihi belirleyince o tarihe kadar bitirmeniz için fazla üzerinde değişiklikler yapmamanızı sağlar ve sürekli başa dönmezsiniz. Mükemmellik masallarına girince olabilecek zararın farkında olmak: Bazı kişiler zihinlerinde mükemmel bir hayat yaşıyor gibi düşüncelere girebilirler. Filmlerdeki hayal dünyaları ya da şarkı dinlerken kendi sınırlarından çıkan hayaller kurmak, gerçek dünyada elde edemeyecekseniz sizi üzer ve strese sokar. Bu nedenle beklentilerinizi ve hayallerinizi imkansızlıklar üzerinden gitmeden, gerçekleştirebileceğiniz şekilde düşünebilirsiniz.

2.) Olumsuz Seslerle Yaşar ve Olumsuz Detaylara Odaklanırlar

Kimlerle arkadaşlık kuruyoruz, izlediğimiz ya da dinlediğimiz şeyler, nasıl hissettiğimiz ve düşünebildiğimiz üzerinde büyük etkiye sahiptir. Olumsuz seslerle kendinizi aşağı çekerseniz mutlu olabileceğiniz sesleri duymak daha da zorlaşır. Hayatın zorluklar ve korkularla dolu olduğunu ve sürekli mutsuz olacağınızı söyleyen sesleri çok dinler ve onaylarsanız, mutsuzluğa kucak açmış olursunuz.

Aynı şekilde içinde bulunduğunuz durumun sürekli olumsuzluklarını görmek ve bunları düşünmek, mutsuz hissetmenin kesin bir yoludur.

Neler Yapılabilir?

Olumsuz sesleri pozitife geçirmek için arkadaş çevresi de önemlidir. Pozitif insanlarla daha çok zaman geçirin.

Sizi üzgün hissettirecek müzik ve kitapların yerine mutsuzluğu unutturacak olanları tercih edin. Aynı şekilde sinema ve tv şovlarına da vakit ayırın ve daha çok komedi izleyerek mutsuzluğun azalmasına destek olun.

Farklı şeyler deneyin. Örneğin, kahvaltıda sabah haberlerini dinliyorsanız bu seferde sesli kitap dinleyin.

Örneğin, kahvaltıda sabah haberlerini dinliyorsanız bu seferde sesli kitap dinleyin. Mükemmeliyetçi alışkanlığını tekmeledikten sonra olumsuz durumları görmek azalır. Her şeyin olumlu ve mükemmel olduğunu düşünmektense, durumların yanıltıcı ve olumsuz yanlarının da olabileceğini kabul etmelisiniz.

Soruları nasıl sorduğunuz da önemlidir. "Neden işlerim hep hatalı oluyor?" yerine "Bir şeyleri yanlış yapıyor olabilirim, bu hatayı nasıl çözebilirim?" şeklinde soru kalıplarınızı değiştirmeniz faydalı olabilir. Neden çok şişkoyum? demek yerine fazla yediğim için (ilaç kullanıldıysa o da olabilir) kilo almış olabilirim, spora başlarsam daha iyi olabilirim, diyebilirsiniz. Düşüncelerin etkisini unutmayın.

3.) Çok Fazla Geçmişe ve Geleceğe Sıkışırlar

Mutsuz insanların alışkanlıkları arasında süreklilik gösteren bir diğer düşünce de geçmişte kaybolmak ve gelecek kaygısıdır. Zamanınızın çoğunu geçmişte geçirmek; acı anıları, çatışmaları, kaçırılmış fırsatları ve benzer şeyleri kısaca sizi üzmekten başka işe yaramayacakları yeniden canlandırmak can sıkıcı ve üzücü olabilir. Aynı şekilde gelecekte de ilişkilerin ya da işlerin kötüye gittiğini hayal etmek, gelecek kaygısı yaşamak, sadece içinde bulunduğunuz anda eksik olmanıza ve canınızı sıkmanızı sağlar. Mutlu olmak istiyorsanız bunlar iyi değildir.

Neler Yapılabilir?

Yarın ve gelecek yıllar için plan yapmak ve geçmişinizden öğrenmeye çalışmak önemlidir. Geçmiş ve gelecek hakkında herkes düşünebilir, ancak bu şeyleri fazla yaşamak yarardan çok zarar verir. Bu yüzden zamanınızı içinde bulunduğunuz güne odaklayın ve yapacaklarınızı yapın. Belirli bir hedefiniz olsun ve hedef doğrultusunda günlük planlarınız ile uğraşın.

Her ne yapıyorsanız aklınızda gelecek ya da geçmiş olmadan o anda olmaya dikkat edin.

Eğer düşünceler karışıyorsa 1-2 dakika nefesinize odaklanın ve rahatlayın. İyi olduğunuzu ve işinizi yaptığınızı içinizden geçirin ve kendinizi şu anda yeniden düzenleyin.

4.) Kendilerini veya Hayatlarını Başkalarıyla Kıyaslarlar

Mutsuz insanların en çok yaptığı alışkanlıklardan biri de kendilerini ve hayatlarını başkaları ve onların yaşamlarıyla kıyaslarlar. Kendinizi başkalarının sahip oldukları, nasıl göründükleri veya yaptıklarına göre ne kadar çok tanımlarsanız, o kadar mutsuz olursunuz. Farklı şeylere yönelik sürekli özlem ve kısacası karşılaştırmanın yarattığı hisler, sizi çalkantı altına alıp mutsuz hissettirir. Ayrıca benlik saygınızı düşürür ve birçok olumsuz duygu yaratılır.

Hele ki, sağlığınızda ve fiziksel görünümünüzde bir rahatsızlık yokken şöyle güzel ya da böyle yakışıklı değilim gibi düşünüyorsanız, bunları derhal bırakmalısınız. Bu gibi durumlarda elleri veya bacakları olmadan ya da her ikisi olmayıp, mutlu olabilen insanları hatırlayın.

Unutmayın ki, karşılaştırmaya devam ederseniz kazanamazsınız. Her zaman sizden ya da başkasından daha iyi olan birini bulursunuz.

Neler Yapılabilir?

Kendinizi kendinizle karşılaştırın. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendinizle karşılaştırma alışkanlığı edinin. Ne kadar büyüdüğünüzü, neyi başardığınızı ve hedeflerinize yönelik olarak ne tür ilerleme kaydettiğinizi görün. Bu alışkanlık, gelişiminizi ve neler yaptığınızı görüp kendinize karşı şükran, takdir ve şefkat yaratmanızı sağlar. Kendinizi iyi hissetmek için bunu deneyin.

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendinizle karşılaştırma alışkanlığı edinin. Ne kadar büyüdüğünüzü, neyi başardığınızı ve hedeflerinize yönelik olarak ne tür ilerleme kaydettiğinizi görün. Bu alışkanlık, gelişiminizi ve neler yaptığınızı görüp kendinize karşı şükran, takdir ve şefkat yaratmanızı sağlar. Kendinizi iyi hissetmek için bunu deneyin. Nazik olun. Başkalarına karşı davranış ve düşünme şekliniz, kendinize karşı nasıl davrandığınızı ve kendiniz hakkında nasıl düşündüğünüzü gösterir. Başkalarını çok fazla yargılıyor ve eleştiriyorsanız, aynı şeyi kendinize de yapma eğilimindesinizdir. Başkalarına karşı nazik olup ve onlara yardım ederseniz, kendinize karşı da daha nazik olmanız kolaylaşır.

Başkalarına karşı davranış ve düşünme şekliniz, kendinize karşı nasıl davrandığınızı ve kendiniz hakkında nasıl düşündüğünüzü gösterir. Başkalarını çok fazla yargılıyor ve eleştiriyorsanız, aynı şeyi kendinize de yapma eğilimindesinizdir. Başkalarına karşı nazik olup ve onlara yardım ederseniz, kendinize karşı da daha nazik olmanız kolaylaşır. Kendiniz ve etrafınızdaki her şeyde olumlu şeylere odaklanın. Kendinizde ve başkaları için olumlu olanı takdir edin. Böylelikle kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine daha iyi hissedersiniz.

5.) Yeni Şeylerden Kaçarlar ve Kendilerini Sınırlarlar

Dünyanın çevrenizde dolaştığını düşünüyorsanız ve kendinizi geri çekiyorsanız sıkıntılı olabilir. Başkalarının yanında karşılaşacağınız eleştirici ve olumsuz görüşlerden çekindiğiniz için yeni şeyler denediğinizi dile getirmekten korkabilirsiniz. Ya da karşılaştığınız olumsuzluğun sizinle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz.

Neler Yapılabilir?

İnsanlar, kendi hayatlarından endişelenerek ve kendi yoğun düşünceleri sebebiyle yaptıklarınızı çok fazla umursamazlar. Bu durum kendi başınızda daha az önemli hissetmenizi sağlamamalı. Bu etkeni kendinizi daha rahat ve serbest olarak kullanabilirsiniz. Çekingenlik zamanla geçecektir.

Dışarıya doğru odaklanın. Kendiniz hakkında düşünmek yerine ve insanların sizi her zaman nasıl algıladıklarını kurmak yerine, onları dinleyin ve onlara yardım edin. Başkalarına destek ve yardımcı oldukça kendinize odaklanmanız azalır ve benlik saygınız yükselir.

6.) Hayatı Karmaşık Algılarlar

Hayat oldukça karmaşık olabilir. Bu stres ve mutsuzluk yaratabilir. Ancak bunun çoğu sıklıkla bizim tarafımızdan yaratılmıştır. Evet, dünya daha karmaşık olabilir ancak bu, kendi hayatlarımızı biraz basitleştiren yeni alışkanlıklar yaratamayacağımız anlamına gelmiyor.

Neler Yapılabilir?

Günlük yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz. Günlük olarak az sayıda yapılacaklar listesi ayarlayabilir ve işlerinizi bitirdikten sonra kitap okuma gibi yararlı etkinlikleri dahil edebilirsiniz.

Günlük olarak az sayıda yapılacaklar listesi ayarlayabilir ve işlerinizi bitirdikten sonra kitap okuma gibi yararlı etkinlikleri dahil edebilirsiniz. Evinizdeki eşyalardan kullanmadıklarınızı başkalarına verebilir veya atabilirsiniz.

E-postalarınız içinde kaybolmayın. Günlük olarak belirli sayıda cevaplayacağınızı ya da belirli saate kadar bakacağınızı ayarlamalısınız.

Günlük olarak belirli sayıda cevaplayacağınızı ya da belirli saate kadar bakacağınızı ayarlamalısınız. Stres içinde kaybolmayın ve rahatlayın. Yukarılarda da bahsettiğimiz gibi farklı düşünceler geldiğinde farkında olun ve biraz nefesinize odaklanın. Bu, vücudunuzu yatıştırıp zihninizi şu andaki haline getirir. Sonrasında da sizin için en önemli olanı tekrar yapmaya odaklanmaya başlayabilirsiniz.

7.) Çok Fazla Maddi Şeylere Odaklanırlar

Maddi odaklı bir düşünce sisteminiz varsa ve maddi olarak hayalinizdeki gibi değilseniz mutluluğu bulmanız oldukça zorlaşır. Bu durum, hayattaki çok fazla memnuniyetsizlik ve mutsuzluğun ana nedenlerinden biridir. Para ve işler, geçici mutluluk artışı sağlayabilir ancak sonrasında da çabucak sıkılıp daha çoğu için düşüncelerde kaybolursunuz.

Neler Yapılabilir?

Çok fazla para odaklı olmaktansa kazanç elde etmek için elinizden geleni yapın. Ancak kendinizi daha da çoğu olmazsa mutlu olamam ile kısıtlamayın. Yanınızdaki olanların hayattayken kıymetini bilin ve kendinizi geliştirmeye, kişisel deneyime daha fazla önem verin.

ve kendinizi geliştirmeye, kişisel deneyime daha fazla önem verin. Sahip olacaklarınızla mutluluktan ziyade sahip olduklarınızla mutlu olmaya çalışın. Bu hiçbir şey kazanmayın demek değildir. Sadece durmayı bilmeyecek şekilde sürekli ileriyi düşünmeyin. Pozitif düşünmenin beyin kimyasını değiştirdiğini unutmayın.

Çocuklarla vakit geçirin ve onlarla sohbet edin.

Kızgınlıklarınız varsa bunlarla beyninizi zehirlemeyin. Affetmenin gücünü yaşayın. Affedin ve rahatlayın.

Mutsuz insanların alışkanlıkları, mutsuzluk nedenleri ve neler yapılabileceği hakkında bilgiler edindiniz. Unutmayın, mutlu ve mutsuz olmak kendi elinizde. Başkaları sizi mutsuz edemez, siz buna izin verirsiniz. Mutsuzluğunuz var mıydı? Varsa ve bu durumla nasıl baş ettiğinizi bize aşağıdan yazabilirsiniz. Yazımızı da yararlı bulduysanız paylaşabilirsiniz.