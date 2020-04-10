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Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:45 - Tarih: 24 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Hamilelikte Hafta Hafta Karın BüyümesiAnne adayları için hamilelik öncesindeyken ya da hamilelik süresince, gebelikte karın büyümesi resimli olarak en merak edilen konulardan biridir. Hamilelikte ay ay karın büyümesi ile birlikte hafta hafta değişimi görmek isteyenler de olabiliyor. Biz de sizler için hamilelik süresince anne adayının yaşadığı karın büyümesi adına gebe karnı görüntüleri yazı dizimizi derledik. Üç yazıdan oluşan içeriğimizi sırasıyla inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15 - 28 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29 - 42 Hafta)

Yaşanan bu özel süreçte bazı hamilelik sorunları da olmuyor değil. Ancak gebelik döneminde anne adayının yaşadığı birçok hamilelik avantajı da bu sürecin güzelliğinden bazılarıdır. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hamilelik karnı görüntülerine geçelim. Ayrıca eğlenceli karşılaştırma videosunu da yazının sonunda bulabilirsiniz.

Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi

Gebelikte Karın Büyümesi Resimli

Hamilelik döneminde anne adayının karnındaki değişimler şu şekildedir;

1 Haftalık Gebe Karnı

1 Haftalık Hamile Göbeği 1 Haftalık Gebe Karnı

2 Haftalık Gebe Karnı

2 Haftalık Hamile Göbeği 2 Haftalık Gebe Karnı

3 Haftalık Gebe Karnı

3 Haftalık Hamile Göbeği 3 Haftalık Gebe Karnı

4 Haftalık Gebe Karnı

4 Haftalık Hamile Göbeği 4 Haftalık Gebe Karnı

5 Haftalık Gebe Karnı

5 Haftalık Hamile Göbeği 5 Haftalık Gebe Karnı

6 Haftalık Gebe Karnı

6 Haftalık Hamile Göbeği 6 Haftalık Gebe Karnı

7 Haftalık Gebe Karnı

7 Haftalık Hamile Göbeği 7 Haftalık Gebe Karnı

8 Haftalık Gebe Karnı

8 Haftalık Hamile Göbeği 8 Haftalık Gebe Karnı

9 Haftalık Gebe Karnı

9 Haftalık Hamile Göbeği 9 Haftalık Gebe Karnı

10 Haftalık Gebe Karnı

10 Haftalık Hamile Göbeği 10 Haftalık Gebe Karnı

11 Haftalık Gebe Karnı

11 Haftalık Hamile Göbeği 11 Haftalık Gebe Karnı

12 Haftalık Gebe Karnı

12 Haftalık Hamile Göbeği 12 Haftalık Gebe Karnı

13 Haftalık Gebe Karnı

13 Haftalık Hamile Göbeği 13 Haftalık Gebe Karnı

14 Haftalık Gebe Karnı

14 Haftalık Hamile Göbeği 14 Haftalık Gebe Karnı

Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Eğlenceli Karşılaştırma

Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Video

Gebelikte karın büyümesi resimli olarak görüldükten sonra gelişim sürecinizde nasıl görüleceği konusunda fikriniz olmuştur. Gebelikte karın büyüklüğü konusunda farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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