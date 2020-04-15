Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (15-28 Hafta)

Kadınlar için özel dönemlerden biri de hamilelik dönemidir. Bu dönemde en merak edilen konulardan biri bebeğinin ultrason görüntüleridir. Gebelik öncesi de bebek ultrason görüntüleri konusunda araştırmalar yapılabilir. Bizler de sizler için hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri yazı dizimizi derledik. Liste içerisinde ayrıca kız bebek - erkek bebek ultrason görüntüleri yer almaktadır. Çünkü ultrason cinsiyeti de merak edilmektedir.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (1-14 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)

Ayrıca ikiz gebelik ultrason görüntüleri de listemizde bulunmaktadır. Ek olarak, gebelikte bebeğin boyu ve kilosu da kişiden kişiye değişiklik gösterse bile bilgi edinmek için eklenmiştir. Ultrason görüntüleri yazılarından önce isterseniz aşağıdan hamilelikte hafta hafta karın büyümesi galerimize göz atabilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)

Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri - Ultrason Cinsiyeti

Hamilelik döneminde merak edilen hafta hafta ultrason görüntüleri şu şekildedir;

AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor

15 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

15 haftalık gebelik bebek boyu: 15.5 cm

15 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.418 gramdır.

15 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

15 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

15 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

16 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

16 haftalık gebelik bebek boyu: 17.2 cm

16 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.548 gramdır.

16 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

16 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

16 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

17 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

17 haftalık gebelik bebek boyu: 18.6 cm

17 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.648 gramdır.

17 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

17 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

17 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

18 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

18 haftalık gebelik bebek boyu: 20.3 cm

18 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.761 gramdır.

18 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

18 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

18 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

19 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

19 haftalık gebelik bebek boyu: 21.1 cm

19 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.811 gramdır.

19 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

19 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

19 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

20 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

20 haftalık gebelik bebek boyu: 23.2 cm

20 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.927 gramdır.

20 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

20 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

20 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

21 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

21 haftalık gebelik bebek boyu: 24.7 cm

21 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.005 gramdır.

21 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

21 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

21 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

22 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

22 haftalık gebelik bebek boyu: 26.5 cm

22 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.094 gramdır.

22 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

22 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

22 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

23 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

23 haftalık gebelik bebek boyu: 28 cm

23 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.159 gramdır.

23 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

23 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

23 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

24 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

24 haftalık gebelik bebek boyu: 29.4 cm

24 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.220 gramdır.

24 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

24 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

24 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

25 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

25 haftalık gebelik bebek boyu: 30.7 cm

25 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.269 gramdır.

25 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

25 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

25 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

26 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

26 haftalık gebelik bebek boyu: 32.6 cm

26 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.338 gramdır.

26 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

26 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

26 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

27 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

27 haftalık gebelik bebek boyu: 34.1 cm

27 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.386 gramdır.

27 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

27 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

27 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

28 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

28 haftalık gebelik bebek boyu: 35.6 cm

28 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.429 gramdır.

28 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

28 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

28 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

Hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri görüldükten ve bebek boyu ve kilosu hakkında bilgi edindikten sonra bebeğinizin gelişim sürecini nasıl geçireceği hakkında fikriniz olmuştur. Ultrason görüntüleri konusunda farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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