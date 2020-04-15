Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (15-28 Hafta)

Kadınlar için özel dönemlerden biri de hamilelik dönemidir. Bu dönemde en merak edilen konulardan biri bebeğinin ultrason görüntüleridir. Gebelik öncesi de bebek ultrason görüntüleri konusunda araştırmalar yapılabilir. Bizler de sizler için hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri yazı dizimizi derledik. Liste içerisinde ayrıca kız bebek - erkek bebek ultrason görüntüleri yer almaktadır. Çünkü ultrason cinsiyeti de merak edilmektedir.
AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (1-14 Hafta)
AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)
Ayrıca ikiz gebelik ultrason görüntüleri de listemizde bulunmaktadır. Ek olarak, gebelikte bebeğin boyu ve kilosu da kişiden kişiye değişiklik gösterse bile bilgi edinmek için eklenmiştir. Ultrason görüntüleri yazılarından önce isterseniz aşağıdan hamilelikte hafta hafta karın büyümesi galerimize göz atabilirsiniz.
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)
Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri - Ultrason Cinsiyeti
Hamilelik döneminde merak edilen hafta hafta ultrason görüntüleri şu şekildedir;
AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor
15 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
15 haftalık gebelik bebek boyu: 15.5 cm
15 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.418 gramdır.
15 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
15 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
15 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
16 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
16 haftalık gebelik bebek boyu: 17.2 cm
16 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.548 gramdır.
16 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
16 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
16 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
17 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
17 haftalık gebelik bebek boyu: 18.6 cm
17 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.648 gramdır.
17 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
17 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
17 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
18 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
18 haftalık gebelik bebek boyu: 20.3 cm
18 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.761 gramdır.
18 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
18 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
18 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
19 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
19 haftalık gebelik bebek boyu: 21.1 cm
19 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.811 gramdır.
19 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
19 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
19 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
20 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
20 haftalık gebelik bebek boyu: 23.2 cm
20 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.927 gramdır.
20 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
20 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
20 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
21 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
21 haftalık gebelik bebek boyu: 24.7 cm
21 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.005 gramdır.
21 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
21 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
21 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
22 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
22 haftalık gebelik bebek boyu: 26.5 cm
22 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.094 gramdır.
22 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
22 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
22 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
23 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
23 haftalık gebelik bebek boyu: 28 cm
23 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.159 gramdır.
23 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
23 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
23 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
24 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
24 haftalık gebelik bebek boyu: 29.4 cm
24 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.220 gramdır.
24 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
24 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
24 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
25 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
25 haftalık gebelik bebek boyu: 30.7 cm
25 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.269 gramdır.
25 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
25 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
25 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
26 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
26 haftalık gebelik bebek boyu: 32.6 cm
26 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.338 gramdır.
26 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
26 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
26 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
27 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
27 haftalık gebelik bebek boyu: 34.1 cm
27 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.386 gramdır.
27 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
27 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
27 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
28 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
28 haftalık gebelik bebek boyu: 35.6 cm
28 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.429 gramdır.
28 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
28 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
28 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
Hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri görüldükten ve bebek boyu ve kilosu hakkında bilgi edindikten sonra bebeğinizin gelişim sürecini nasıl geçireceği hakkında fikriniz olmuştur. Ultrason görüntüleri konusunda farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...
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