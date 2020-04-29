Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)

Kadınlar, hamilelik döneminde ya da hamilelik öncesi bebek ultrason görüntüleri konusunda meraklı olabiliyor ve araştırma yapabiliyor. Biz de sizler için hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri başlıklı 3 parçaya bölünmüş yazı dizimizi hazırladık. Ayrıca ultrason cinsiyeti konusu da merak edildiği için görseller içerisinde kız bebek - erkek bebek ultrason görüntüleri de bulunmaktadır.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (1-14 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (15-28 Hafta)

Bunlarla birlikte ikiz gebelik ultrason görüntüleri de listede yer almaktadır. Ultrason görüntüleri yazılarından önce dilerseniz aşağıdan hamilelikte hafta hafta karın büyümesi yazılarımıza göz atabilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)

Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri - Ultrason Cinsiyeti

Hamilelik döneminde merak edilen hafta hafta ultrason görüntüleri şu şekildedir;

AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor

29 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

29 haftalık gebelik bebek boyu: 37.3 cm

29 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.477 gramdır.

29 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

29 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

29 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

30 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

30 haftalık gebelik bebek boyu: 38.8 cm

30 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.513 gramdır.

30 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

30 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

31 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

31 haftalık gebelik bebek boyu: 38.8 cm

31 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.533 gramdır.

31 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

31 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

32 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

32 haftalık gebelik bebek boyu: 41.9 cm

32 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.577 gramdır.

32 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

32 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

33 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

33 haftalık gebelik bebek boyu: 43.4 cm

33 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.604 gramdır.

33 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

33 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

34 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

34 haftalık gebelik bebek boyu: 44.6 cm

34 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.623 gramdır.

34 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

34 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

35 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

35 haftalık gebelik bebek boyu: 46.5 cm

35 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.648 gramdır.

35 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

35 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

36 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

36 haftalık gebelik bebek boyu: 48.1 cm

36 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.664 gramdır.

36 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

36 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

37 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

37 haftalık gebelik bebek boyu: 49.3 cm

37 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.675 gramdır.

37 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

38 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

38 haftalık gebelik bebek boyu: 50 cm

38 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.684 gramdır.

38 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

39 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

39 haftalık gebelik bebek boyu: 50.8 cm

39 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.690 gramdır.

39 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

40 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

40 haftalık gebelik bebek boyu: 51.6 cm

40 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.698 gramdır.

40 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

41 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

41 haftalık gebelik bebek boyu: 51.7 cm

41 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.700 gramdır.

41 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

42 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

42 haftalık gebelik bebek boyu: 51.8 cm

42 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.709 gramdır.

42 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

Hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri ve bebek boyu - kilosu hakkında bilgi aldıktan sonra bebeğinizin gelişim sürecinde nasıl olacağı hakkında fikir edinmişsinizdir. Ultrason görüntüleri konusunda farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

İlginizi çekebilecek yazılar: