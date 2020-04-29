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Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:28 - Tarih: 26 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Hafta Hafta Gebelik Ultrason GörüntüleriKadınlar, hamilelik döneminde ya da hamilelik öncesi bebek ultrason görüntüleri konusunda meraklı olabiliyor ve araştırma yapabiliyor. Biz de sizler için hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri başlıklı 3 parçaya bölünmüş yazı dizimizi hazırladık. Ayrıca ultrason cinsiyeti konusu da merak edildiği için görseller içerisinde kız bebek - erkek bebek ultrason görüntüleri de bulunmaktadır.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (1-14 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (15-28 Hafta)

Bunlarla birlikte ikiz gebelik ultrason görüntüleri de listede yer almaktadır. Ultrason görüntüleri yazılarından önce dilerseniz aşağıdan hamilelikte hafta hafta karın büyümesi yazılarımıza göz atabilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)

Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri - Ultrason Cinsiyeti

Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)

Hamilelik döneminde merak edilen hafta hafta ultrason görüntüleri şu şekildedir;

AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor

29 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

29 haftalık gebelik bebek boyu: 37.3 cm

29 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.477 gramdır.

29 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

29 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

29 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

29 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

29 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

29 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

29 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

30 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

30 haftalık gebelik bebek boyu: 38.8 cm

30 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.513 gramdır.

30 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

30 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

30 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

30 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

30 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

31 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

31 haftalık gebelik bebek boyu: 38.8 cm

31 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.533 gramdır.

31 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

31 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

31 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

31 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

31 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

32 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

32 haftalık gebelik bebek boyu: 41.9 cm

32 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.577 gramdır.

32 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

32 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

32 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

32 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

32 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

33 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

33 haftalık gebelik bebek boyu: 43.4 cm

33 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.604 gramdır.

33 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

33 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

33 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

33 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

33 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

34 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

34 haftalık gebelik bebek boyu: 44.6 cm

34 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.623 gramdır.

34 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

34 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

34 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

34 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

34 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

35 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

35 haftalık gebelik bebek boyu: 46.5 cm

35 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.648 gramdır.

35 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

35 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

35 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

35 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

35 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

36 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

36 haftalık gebelik bebek boyu: 48.1 cm

36 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.664 gramdır.

36 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

36 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

36 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

36 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

36 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

37 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

37 haftalık gebelik bebek boyu: 49.3 cm

37 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.675 gramdır.

37 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

37 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

37 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

38 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

38 haftalık gebelik bebek boyu: 50 cm

38 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.684 gramdır.

38 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

38 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

38 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

39 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

39 haftalık gebelik bebek boyu: 50.8 cm

39 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.690 gramdır.

39 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

39 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

39 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

40 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

40 haftalık gebelik bebek boyu: 51.6 cm

40 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.698 gramdır.

40 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

40 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

40 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

41 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

41 haftalık gebelik bebek boyu: 51.7 cm

41 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.700 gramdır.

41 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

41 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

41 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

42 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

42 haftalık gebelik bebek boyu: 51.8 cm

42 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.709 gramdır.

42 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

42 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

42 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü

Hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri ve bebek boyu - kilosu hakkında bilgi aldıktan sonra bebeğinizin gelişim sürecinde nasıl olacağı hakkında fikir edinmişsinizdir. Ultrason görüntüleri konusunda farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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