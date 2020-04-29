Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)

Kadınlar, hamilelik döneminde ya da hamilelik öncesi bebek ultrason görüntüleri konusunda meraklı olabiliyor ve araştırma yapabiliyor. Biz de sizler için hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri başlıklı 3 parçaya bölünmüş yazı dizimizi hazırladık. Ayrıca ultrason cinsiyeti konusu da merak edildiği için görseller içerisinde kız bebek - erkek bebek ultrason görüntüleri de bulunmaktadır.
AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (1-14 Hafta)
AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (15-28 Hafta)
Bunlarla birlikte ikiz gebelik ultrason görüntüleri de listede yer almaktadır. Ultrason görüntüleri yazılarından önce dilerseniz aşağıdan hamilelikte hafta hafta karın büyümesi yazılarımıza göz atabilirsiniz.
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)
Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri - Ultrason Cinsiyeti
Hamilelik döneminde merak edilen hafta hafta ultrason görüntüleri şu şekildedir;
AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor
29 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
29 haftalık gebelik bebek boyu: 37.3 cm
29 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.477 gramdır.
29 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
29 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
29 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri
30 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
30 haftalık gebelik bebek boyu: 38.8 cm
30 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.513 gramdır.
30 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
30 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
31 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
31 haftalık gebelik bebek boyu: 38.8 cm
31 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.533 gramdır.
31 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
31 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
32 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
32 haftalık gebelik bebek boyu: 41.9 cm
32 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.577 gramdır.
32 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
32 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
33 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
33 haftalık gebelik bebek boyu: 43.4 cm
33 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.604 gramdır.
33 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
33 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
34 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
34 haftalık gebelik bebek boyu: 44.6 cm
34 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.623 gramdır.
34 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
34 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
35 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
35 haftalık gebelik bebek boyu: 46.5 cm
35 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.648 gramdır.
35 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
35 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
36 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
36 haftalık gebelik bebek boyu: 48.1 cm
36 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.664 gramdır.
36 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü
36 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü
37 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
37 haftalık gebelik bebek boyu: 49.3 cm
37 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.675 gramdır.
37 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü
38 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
38 haftalık gebelik bebek boyu: 50 cm
38 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.684 gramdır.
38 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü
39 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
39 haftalık gebelik bebek boyu: 50.8 cm
39 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.690 gramdır.
39 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü
40 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
40 haftalık gebelik bebek boyu: 51.6 cm
40 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.698 gramdır.
40 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü
41 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
41 haftalık gebelik bebek boyu: 51.7 cm
41 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.700 gramdır.
41 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü
42 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri
42 haftalık gebelik bebek boyu: 51.8 cm
42 haftalık gebelik bebek kilosu: 3.709 gramdır.
42 Haftalık Bebek Ultrason Görüntüsü
Hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri ve bebek boyu - kilosu hakkında bilgi aldıktan sonra bebeğinizin gelişim sürecinde nasıl olacağı hakkında fikir edinmişsinizdir. Ultrason görüntüleri konusunda farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...
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