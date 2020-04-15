Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)

Gebelikte karın büyümesi resimli olarak heyecanla bekleyen anne adayları tarafından en merak edilen konulardan biridir. Hamilelikte ay ay karın büyümesi ile birlikte gelişim evresini haftalık olarak da görmek isteyenler olabiliyor. Siz de haftalara bölünmüş şekilde üç yazıdan oluşan gebe karnı görüntüleri yazı dizimizi sırasıyla inceleyebilir ve bilgi edinebilirsiniz.
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1- 14 Hafta)
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29 - 42 Hafta)
Ayrıca gebelik döneminde anne adayının yaşadığı birçok hamilelik avantajı yazısını okuyabilirsiniz. Hamilelikte karın büyümesi konusunda eğlenceli karşılaştırma videosunu da yazının sonundan izleyebilirsiniz.
Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi
Hamilelik döneminde anne adayının karnındaki değişimler bunlara benzer şekillerde olmaktadır;
15 Haftalık Gebe Karnı
16 Haftalık Gebe Karnı
17 Haftalık Gebe Karnı
18 Haftalık Gebe Karnı
19 Haftalık Gebe Karnı
20 Haftalık Gebe Karnı
21 Haftalık Gebe Karnı
22 Haftalık Gebe Karnı
23 Haftalık Gebe Karnı
24 Haftalık Gebe Karnı
25 Haftalık Gebe Karnı
26 Haftalık Gebe Karnı
27 Haftalık Gebe Karnı
28 Haftalık Gebe Karnı
Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Eğlenceli Karşılaştırma
Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Video
Gebelikte karın büyümesi resimli olarak görüldükten sonra bu dönem içerisinde nasıl değişimler olabileceğini hakkında fikriniz olmuştur. Sonraki haftalar için diğer yazımızı inceleyebilirsiniz. Gebelikte karın büyüklüğü konusunda farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdaki yorum bölümünden yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz...
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