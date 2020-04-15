Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)

Gebelikte karın büyümesi resimli olarak heyecanla bekleyen anne adayları tarafından en merak edilen konulardan biridir. Hamilelikte ay ay karın büyümesi ile birlikte gelişim evresini haftalık olarak da görmek isteyenler olabiliyor. Siz de haftalara bölünmüş şekilde üç yazıdan oluşan gebe karnı görüntüleri yazı dizimizi sırasıyla inceleyebilir ve bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1- 14 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29 - 42 Hafta)

Ayrıca gebelik döneminde anne adayının yaşadığı birçok hamilelik avantajı yazısını okuyabilirsiniz. Hamilelikte karın büyümesi konusunda eğlenceli karşılaştırma videosunu da yazının sonundan izleyebilirsiniz.

Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi

Hamilelik döneminde anne adayının karnındaki değişimler bunlara benzer şekillerde olmaktadır;

15 Haftalık Gebe Karnı

16 Haftalık Gebe Karnı

17 Haftalık Gebe Karnı

18 Haftalık Gebe Karnı

19 Haftalık Gebe Karnı

20 Haftalık Gebe Karnı

21 Haftalık Gebe Karnı

22 Haftalık Gebe Karnı

23 Haftalık Gebe Karnı

24 Haftalık Gebe Karnı

25 Haftalık Gebe Karnı

26 Haftalık Gebe Karnı

27 Haftalık Gebe Karnı

28 Haftalık Gebe Karnı

Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Eğlenceli Karşılaştırma

Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Video

Gebelikte karın büyümesi resimli olarak görüldükten sonra bu dönem içerisinde nasıl değişimler olabileceğini hakkında fikriniz olmuştur. Sonraki haftalar için diğer yazımızı inceleyebilirsiniz. Gebelikte karın büyüklüğü konusunda farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdaki yorum bölümünden yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz...

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