FragPunk: Farlands Erken Erişime Açılıyor!

Çevrim içi nişancı oyunu FragPunk, yeni FragPunk: Farlands modunu erken erişime açıyor. Ücretsiz sunulan bu deneyim, oyunun alışılmış 5'e 5 çatışmalarından ayrılarak oyuncuları tehlikeli bölgelerde kargo taşıma ve ganimet çıkarma görevlerine yönlendiriyor. Farlands, PC ve konsol oyuncuları için mevcut FragPunk istemcisi üzerinden erişilebilir olacak.

Farlands Modunda Oyuncuları Neler Bekliyor?

Yeni modda oyuncular görev alıyor, kaynak topluyor ve değerli yükleri güvenli bölgeye ulaştırmaya çalışıyor. PvPvE yapısı sayesinde hem diğer oyuncular hem de çevresel tehditlerle mücadele etmek gerekiyor. Değişen hava koşulları ve haritadaki tehlikeler, her teslimatın riskini artırabiliyor.