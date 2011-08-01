Escape Academy 2: Back 2 School İçin PS5 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Bulmaca ve kaçış odası oyunlarını sevenleri sevindirecek yeni bir duyuru geldi. Coin Crew Games tarafından geliştirilen, merakla beklenen Escape Academy 2: Back 2 School oyununun PlayStation 5 için ne zaman çıkacağı resmen açıkladı. İlk oyunun temel yapısını genişleten devam yapımı, oyunculara keşfedilebilir bir kampüs ve daha özgür bir bulmaca deneyimi sunmayı hedefliyor.

Paylaşılan bilgilere göre yeni oyun, önceki yapımdaki daha doğrusal ilerleyişi geride bırakarak açık dünya kampüsü yaklaşımına geçiyor. Ayrıca hem yerel hem de çevrim içi eşli oynanış desteği bulunuyor.

İki Kişilik Eşli Oynanış Desteği Bulunacak

Escape Academy 2'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yerel ve çevrim içi eşli oynanış desteğinin korunması olacak. Oyuncular, kampüsü ve hikayedeki bulmacaları bir arkadaşlarıyla birlikte deneyimleyebilecek.

Üstelik geliştirici ekip, bu desteğin yalnızca belirli bölümlerle sınırlı olmadığını belirtiyor. Kampüs keşfi, hikâye ilerleyişi ve bulmacalar eşli oynanış kapsamında sunulacak.

Escape Academy 2 Ne Zaman Çıkacak?

Resmi duyuruya göre Escape Academy 2 çıkış tarihi, 5 Kasım 2026 olarak belirlendi. PlayStation 5 sürümünün bu tarihte oyuncularla buluşması planlanıyor.

Oyunun PS5 için duyurulan özellikleri arasında keşfedilebilir kampüs, yeni görevler ve eşli bulmaca çözme deneyimi öne çıkıyor. Türkiye satış fiyatına ilişkin doğrulanmış bir bilgi ise duyuruda paylaşılmadı.