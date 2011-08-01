PlayStation Plus Eylül 2026 Extra ve Premium Oyunları Açıklandı!

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium Eylül 2026 oyunlarını resmi olarak duyurdu. Bu ay PS Plus oyun kataloğuna RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, Ball x Pit ve Sniper Elite: Resistance gibi dikkat çeken yapımlar ekleniyor. Premium üyeler ise ana kataloğa ek olarak Mega Man X Command Mission ve Metro Redux'a erişebilecek.

Sony'nin açıklamasına göre Eylül ayı oyunlarının büyük bölümü 15 Eylül 2026 itibarıyla PlayStation Plus kataloğunda yerini alacak. Bununla birlikte bazı oyunlar farklı tarihlerde hizmete dahil edilecek.

Örneğin Ball x Pit ve Slitterhead için 22 Eylül, Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg ve Sniper Elite: Resistance için ise 29 Eylül tarihi açıklandı. Oyunların ve erişim tarihlerinin bölgelere göre değişebileceği de belirtiliyor.

PlayStation Plus Extra ve Premium Eylül 2026 Oyunları

RuneScape: Dragonwilds – PS5

– PS5 WWE 2K26 – PS5

– PS5 Ball x Pit – PS5

– PS5 Date Everything! – PS5

– PS5 Slitterhead – PS5, PS4

– PS5, PS4 Ninja Gaiden: Ragebound – PS5, PS4

– PS5, PS4 Dungeons of Hinterberg – PS5, PS4

– PS5, PS4 Sniper Elite: Resistance – PS5, PS4

Listenin öne çıkan oyunlarından RuneScape: Dragonwilds, RuneScape evrenini hayatta kalma ve keşif mekanikleriyle buluştururken WWE 2K26 güreş severlere hitap ediyor. Sniper Elite: Resistance gizlilik ve taktiksel çatışmaya odaklanırken Ninja Gaiden: Ragebound ise serinin klasik yapısını modern 2D aksiyon anlayışıyla bir araya getiriyor.

PlayStation Plus Premium aboneleri için hazırlanan ek katalogda ise Mega Man X Command Mission PS5 ve PS4'te, Metro Redux ise PS4'te sunulacak. Böylece Premium üyeler, Extra kataloğundaki oyunların yanı sıra iki farklı klasik yapıma daha erişim sağlayabilecek.

Siz, PlayStation Plus Eylül 2026 oyunları arasından ilk olarak hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Favori oyununuzu yorumlarda paylaşabilirsiniz.