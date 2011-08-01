Steam Gelir Rekoru Kırdı: İlk 6 Ayda 11,1 Milyar Dolar!

Valve'ın dijital oyun platformu Steam, 2026'nın ilk yarısında ulaştığı 11,1 milyar dolarlık brüt gelirle tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geride bıraktı. Paylaşılan sektör analizlerine göre platform, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli büyüme kaydederek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Büyümenin Arkasında Neler Var?

Uzmanlara göre bu yükselişte Asya pazarındaki oyuncu sayısının artması, oyun fiyatlarının yükselmesi ve birçok büyük yayıncının yeniden Steam'e yönelmesi önemli rol oynadı. Son dönemde eski yapımlara yönelik ilginin artması ve sık düzenlenen indirim kampanyaları da platformun gelirlerini destekleyen etkenler arasında gösteriliyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yeni çıkan oyunların toplam gelir içindeki payının düşmesi oldu. Oyuncuların önemli bir bölümü, yüksek fiyatlı yeni yapımlar yerine indirimli klasik oyunları tercih etmeye başladı. Bu durum, Steam'in geniş oyun arşivinin hâlâ en büyük avantajlarından biri olduğunu ortaya koyuyor.

Steam'in yakaladığı bu güçlü büyüme, PC oyun pazarının hala dünyanın en büyük dijital eğlence sektörlerinden biri olmayı sürdürdüğünü bir kez daha gösteriyor.