OpenAI, merakla beklenen GPT-5.6 modelini planlanandan farklı bir şekilde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, ABD hükümetinin güvenlik talepleri doğrultusunda yeni modeli ilk etapta herkese açmak yerine sınırlı sayıda kurumsal kullanıcıyla test edecek.

İlk Erişim Herkese Açık Olmayacak

İddialara göre OpenAI CEO'su Sam Altman, şirket çalışanlarına yaptığı bilgilendirmede GPT-5.6'nın ön izleme sürecinde yalnızca belirlenen iş ortaklarının erişim sağlayacağını açıkladı.

Son dönemde ABD yönetimi, gelişmiş yapay zeka modellerinin ulusal güvenlik açısından oluşturabileceği riskleri daha yakından incelemeye başladı. Uzmanlar, bu tür kontrollü yayın süreçlerinin gelecekte diğer büyük yapay zeka şirketleri için de benzer uygulamaların önünü açabileceğini düşünüyor.

OpenAI tarafından henüz geniş çaplı dağıtım tarihi açıklanmasa da, sınırlı ön izlemenin sorunsuz ilerlemesi halinde GPT-5.6'nın birkaç hafta içinde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.