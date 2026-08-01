Instagram, sohbetlerde önemli mesajların daha kolay bulunabilmesi için mesaj sabitleme özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde sohbet içerisinde yer alan bir mesajı üst bölüme sabitleyebilir ve daha sonra hızlıca görüntüleyebilirsiniz. İlgili işlem için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Instagram'da "Sohbet Sabitleme" Nasıl Yapılır?

Instagram'da Sohbet İçindeki Mesajlar Nasıl Sabitlenir?

1) Instagram'ı açın ve Mesajlar sekmesine tıklayın.

2) Sabitlemek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbeti açın.

3) Sabitlemek istediğiniz mesajın üzerine gelin ve mesajın yanında görünen üç nokta simgesine tıklayın.

4) Açılır menüden "Sabitle" seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından ilgili mesaj, sohbetin üst bölümündeki sabitlenen mesajlar alanında görüntülenecektir.

5) Sabitlemeyi kaldırmak için ise aynı mesajın üzerine gelin, üç noktaya tıklayın ve açılır menüden “Sabitlemeyi kaldır” seçeneğine tıklayın.

Sonuç olarak, Instagram'ın mesaj sabitleme özelliği; adres, tarih, bağlantı veya daha sonra tekrar bakmak istediğiniz önemli mesajlara hızlıca ulaşmanızı sağlayacaktır.