Badgeify ile Menü Çubuğuna "Çöp Sepeti" Nasıl Eklenir?

macOS kullanıcılarının menü çubuğunu daha işlevsel hâle getirmesine yardımcı olan Badgeify, yayımlanan son güncellemesiyle birlikte dikkat çekici yeni bir özellik kazandı. Uygulama artık Mac’in menü çubuğuna çöp sepetini ekleyebiliyor. Bu özellik sayesinde Dock'taki Çöp Sepeti’ne gitmeden, çöp kutusunun dolu veya boş olup olmadığını doğrudan menü çubuğu üzerinden görebilir, sağ tıklayarak da çöp sepetini kolaylıkla boşaltabilirsiniz.

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Menü Çubuğuna Çöp Sepeti Nasıl Eklenir?

Menü çubuğuna çöp sepetini eklemek için öncelikle Badgeify uygulamasının güncel sürümünü kullanmanız gerekiyor. Uygulamanın cihazınızdaki sürümü güncel ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Öncelikle Badgeify uygulamasını açın.

2) General sayfasındaki "Menu Bar Items" bölümünü görüntüleyin.

3) Sol altta yer alan artı (+) simgesine tıklayarak, "Add Trash" sekmesi ile çöp sepetini menü çubuğuna ekleyin.

4) İlgili özelliği kişiselleştirmek için ise, Trash adlı uygulamanın sağ tarafında yer alan "i" ikonuna tıklayın.

5) Bu bölümde yer alan "Menu bar icon" ile çöp sepetinin menü çubuğundaki simgesini değiştirebilirsiniz. "Icon size" adlı açılır menü ile çöp sepeti simgesinin boyutunu güncelleyebilirsiniz. "When Trash in empty" adlı açılır menüdeki "Dim" adlı sekme ile çöp sepetinin boşken şeffaf görünmesini, doluyken de belirgin görünmesini sağlayabilirsiniz. "Always Show" sekmesi ile ise ilgili simgeyi her zaman görünür kılabilirsiniz.

Badgeify’ın son güncellemesiyle gelen menü çubuğuna çöp sepeti ekleme özelliği, küçük ancak kullanışlı bir yenilik olarak öne çıkıyor. Çöp sepetinin durumuna göre değişen simge görünümü sayesinde kullanıcılar, çöp sepetinin dolu veya boş olduğunu menü çubuğundan kolayca takip edebiliyor. Dock’u gizli kullanan Mac kullanıcıları için bu özellik oldukça faydalı olabilir.