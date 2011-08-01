Samsung Galaxy Telefonlara Bir Zam Daha Geldi!

Samsung, artan RAM ve bellek maliyetleri nedeniyle bazı Galaxy akıllı telefon modellerinin fiyatlarını yeniden yükseltti. Son düzenleme özellikle giriş ve orta segment cihazları kapsarken, kullanıcılar bir kez daha fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı.

Hangi Modeller Zamlandı?

Yeni fiyat güncellemesi ilk olarak Hindistan pazarında yürürlüğe girdi. Galaxy A06 5G, Galaxy A07, Galaxy A17 5G, Galaxy F07, Galaxy F17 5G ve Galaxy M07 serilerinin farklı depolama seçeneklerinde yaklaşık 1.000 Hindistan Rupisi seviyesinde artış yapıldı.

Sektör kaynakları, bellek çiplerinde yaşanan küresel arz sıkıntısı ve yükselen üretim giderlerinin akıllı telefon fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Samsung da son aylarda hem tablet hem de akıllı telefon kategorisinde benzer fiyat güncellemeleri yapmıştı.

Uzmanlara göre bellek ve yarı iletken maliyetleri düşmediği sürece yalnızca Samsung değil, diğer üreticilerin de benzer fiyat artışlarına gitmesi sürpriz olmayacak.