Motorola, Türkiye'ye Resmi Olarak Geri Döndü

Motorola, uzun bir aranın ardından Türkiye akıllı telefon pazarına yeniden giriş yaptı. Yaklaşık on yıldır ülkede resmi satış gerçekleştirmeyen marka, dönüşünü Hepsiburada üzerinden başlatarak yeniden rekabete dahil oldu.

Amiral Gemisi Modellerle Rekabet Kızışabilir

2014 yılında Lenovo bünyesine katıldıktan sonra global pazarda büyümesini sürdüren Motorola, Türkiye’de de sadece giriş seviyesi cihazlarla değil, üst segment ve katlanabilir telefon modelleriyle yer almayı planlıyor. Özellikle Razr ve Edge serilerinin, donanım gücü ve sade Android deneyimi ile öne çıkması bekleniyor.

Markanın Türkiye operasyonu için dağıtım tarafında yerel iş ortaklarıyla yapılan anlaşmaların ardından satış altyapısının hazırlandığı belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte Motorola cihazları artık resmi satış kanalları üzerinden doğrudan tüketicilere ulaşabilecek.

Samsung, Apple ve Xiaomi gibi büyük markaların güçlü olduğu Türkiye pazarında Motorola’nın dönüşü, fiyat rekabetini artırabilecek ve kullanıcılar için daha fazla model seçeneği anlamına gelebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.