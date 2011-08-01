Poco X8 Pro Türkiye'de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Poco, yeni performans odaklı modeli Poco X8 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Güçlü donanımı, yüksek hızlı şarj teknolojisi ve dikkat çeken tasarımıyla model, orta-üst segmentte iddialı seçenekler arasında yer almayı hedefliyor.

Poco X8 Pro Özellikleri

Cihazda 6.59 inç AMOLED ekran bulunurken, performans tarafında MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemci yer alıyor. Kamera kurulumunda 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açı lens bulunurken, ön tarafta 20 MP selfie kamerası yer alıyor.

6.500 mAh batarya kapasitesiyle gelen model, 100W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj olabilen telefonlar arasında yer alıyor.

Modelin dikkat çeken versiyonlarından biri de Marvel Entertainment iş birliğiyle hazırlanan Iron Man Edition oldu. Iron Man temasından ilham alan özel tasarımda, karakterin zırh detaylarını andıran renkler ve Arc Reactor temalı görsel öğeler yer alıyor. Arayüz tarafında da özel tema ve açılış animasyonları bulunuyor.

Poco X8 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye’de satışa çıkan Poco X8 Pro’nun 8 GB RAM + 256 GB versiyonu yaklaşık 28.999 TL, 12 GB RAM + 512 GB modeli ise 34.999 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Iron Man temalı özel sürümün fiyatı ise yaklaşık 36.999 TL olarak açıklandı.