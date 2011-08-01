Steam'de Zararlı Yazılım İçeren Oyun Alarmı!

Steam üzerinde güvenlik tartışmaları yeniden gündeme geldi. Platformda kısa süreliğine yayında kalan bağımsız bir oyun güncellemesinin, kullanıcı sistemlerine zararlı yazılım bulaştırdığı iddiası teknoloji topluluklarında dikkat çekti.

İddialara göre 2024’te yayımlanan Rodent Race adlı oyun, sonradan yapılan bir güncellemeyle tamamen farklı bir yapıya dönüştürüldü. Oyun dosyalarının ve mağaza içeriğinin değiştirilmesi sonrası, bazı kullanıcılar tarafından şüpheli veri toplama faaliyetleri tespit edildi. Kısa süre içinde Valve müdahale ederek oyunu mağazadan kaldırdı.

Güncelleme Sonrası Şüpheli Davranış

Siber güvenlik araştırmalarına göre saldırganlar, ilk yayın sürecinde sorunsuz görünen oyunu sonradan güncelleyerek zararlı kod ekledi. Bu yöntem, mağazaya ilk yükleme sırasında yapılan denetimleri aşmak için kullanılan yeni bir taktik olarak değerlendiriliyor.

Eski adıyla Rodent Race olarak bilinen yapımın daha sonra Beyond The Dark ismiyle güncellendiği ve içerdiği dosyaların tamamen değiştirildiği belirtiliyor. Oyunun yeni sürümünde kullanıcıların tarayıcı verilerine ve bazı sistem bilgilerine erişmeye çalışan kodlar bulunduğu öne sürülüyor.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Eğer bu oyunu indirdiyseniz veya son güncellemeyi yüklediyseniz şu adımlar öneriliyor: