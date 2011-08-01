Xbox Game Pass Mayıs Sonu Güncellemesi Açıklandı!

Microsoft, abonelik servisi Xbox Game Pass için mayıs ayının ikinci yarısında kütüphaneye katılacak ve ayrılacak yeni oyunları duyurdu. Listeye bakıldığında hem büyük yapımlar hem de ilk gün çıkış yapan bağımsız oyunlar dikkat çekiyor. Özellikle Game Pass Mayıs 2026 oyunları, konsol ve PC tarafında genişlemeye devam ediyor.

Kütüphaneye Eklenecek Yeni Oyunlar

Mayıs sonuna kadar platforma gelecek oyunlar arasında aksiyon, simülasyon ve RPG türlerinden öne çıkan yapımlar yer alıyor. Yeni liste şu şekilde:

Remnant 2

Escape Simulator

Final Fantasy VI

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

Jurassic World Evolution 3

Dead Static Drive

My Friend Peppa Pig

Pigeon Simulator

Winter Burrow

Luna Abyss

Echo Generation 2

Crashout Crew

Kabuto Park

Özellikle Remnant 2 ve Final Fantasy VI, aboneler arasında en çok dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Microsoft’un klasik yapımları yeniden öne çıkarması ve yeni nesil oyunlarla birleştirmesi, servis çeşitliliğini artırıyor.

Haziranda Ayrılacak Oyunlar

Haziran ayında bazı oyunlar platformdan kaldırılacak. Eğer bu yapımları oynamayı düşünüyorsanız son günler yaklaşmış olabilir: