GeForce Now'a Bu Hafta Eklenecek Oyunlar Açıklandı!

NVIDIA GeForce NOW kullanıcıları için bu hafta kütüphane yeniden genişledi. NVIDIA, bulut üzerinden oynanabilen oyun listesine 11 yeni yapım eklediğini duyurdu. Özellikle Subnautica 2 ve Forza Horizon 6 gibi merakla beklenen oyunların listeye katılması dikkat çekti.
Bulut oyun platformları son dönemde güçlü bilgisayar ihtiyacını azaltırken, GeForce Now da yeni oyunları çıkış gününde sunmaya devam ediyor.
Bu Hafta Eklenen Oyunlar
- Battlestar Galactica: Scattered Hopes
- Outbound
- Directive 8020
- Subnautica 2
- Blades of Fire
- Forza Horizon 6
- Disco Elysium
- Oddsparks: An Automation Adventure
- Planet Coaster 2
- Sudden Strike 5
- Super Battle Golf
Yeni liste içinde özellikle Forza Horizon 6, erken erişim desteğiyle öne çıkarken, hayatta kalma türündeki Subnautica 2 de çıkış yaptığı gün platforma dahil edildi. Bu hamle, GeForce Now’ın AAA oyunları daha hızlı kütüphaneye ekleme stratejisinin sürdüğünü gösteriyor.
