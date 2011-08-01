PlayStation 6 Çıkış Tarihi için Sony'den Yeni Açıklama!

Sony, merakla beklenen PlayStation 6 hakkında ilk net sinyallerden birini verdi. Şirketin son finans toplantısında konuşan CEO Hiroki Totoki, yeni nesil konsolun çıkış tarihi ve satış fiyatı konusunda henüz kesin karar alınmadığını açıkladı.

PS6 için Tarih Henüz Netleşmedi

Sony’ye göre bellek ve çip maliyetlerinde yaşanan artış, yeni konsol planlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle 2027’ye kadar devam etmesi beklenen küresel RAM tedarik sıkıntısı, şirketin üretim ve fiyatlandırma hesaplarını zorlaştırıyor. Bu nedenle PS6’nın beklenenden daha geç tanıtılması ihtimali güçlenmiş durumda.

Sektör kaynaklarında dolaşan iddialara göre, yeni PlayStation modeli mevcut nesle kıyasla daha yüksek bellek kapasitesi ve gelişmiş yapay zeka destekli grafik teknolojileriyle gelecek.

Şirket resmi bir tarih vermese de sektör analistleri, PlayStation 6’nın 2027 yerine 2028 veya sonrasında piyasaya çıkabileceğini öne sürüyor.