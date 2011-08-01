Steam Yeni Bir Oyuncu Rekoruna İmza Attı

2026 yılının daha ilk günlerinde PC oyun ekosisteminin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Valve’ın platformu Steam, 42 milyonu aşan eş zamanlı kullanıcı sayısıyla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı ve kendi rekorunu yeniledi.

Steam Oyuncu Rekoru Nasıl Kırıldı?

SteamDB verilerine göre rekor, 11 Ocak Pazar günü 42.042.778 kullanıcıyla kaydedildi. Dikkat çekici nokta, bu zirvenin büyük bir lansman olmadan, hafta sonu yoğunluğu ve Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG gibi sürekli oynanan yapımların etkisiyle organik biçimde gelmesi.

Son yıllardaki artış da tabloyu netleştiriyor: 2025’te - 38 milyon, 2024’te - 33 milyon olan zirve, 2016’daki - 12,5 milyon seviyesinin çok üzerine çıktı. Uzmanlar, yıl içinde gelebilecek yeni donanım ve içerik hamleleriyle bu sayının daha da yükselmesini bekliyor.