Yeni Game Pass Oyunları Duyuruldu: Aralık Ayı Listesi!

Microsoft, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Xbox Game Pass hizmetini genişletmeye devam ediyor. Şirketin yaptığı son açıklama ile birlikte Aralık ayında servise eklenecek yeni oyunlar ve lisans süresi dolduğu için platformdan ayrılacak yapımlar netlik kazandı. Bu ay, özellikle aksiyon ve macera türünü seven oyuncular için oldukça dolu bir içerik sunuyor.

Aralık Ayında Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

Microsoft’un paylaştığı güncel liste, hem bağımsız yapımları hem de büyük bütçeli oyunları içeren dengeli bir katalog sunuyor. Özellikle Indiana Jones and the Great Circle ve Mortal Kombat 1, aboneler tarafından merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.

Lost Records: Bloom & Rage (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - Şu an erişilebilir

(Bulut, PC, Xbox Series X|S) - Şu an erişilebilir Monster Train 2 (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 3 Aralık

(Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 3 Aralık Spray Paint Simulator (Bulut, Konsol, PC) - 3 Aralık

(Bulut, Konsol, PC) - 3 Aralık 33 Immortals (Oyun Önizlemesi) (Bulut, Konsol, PC) - 4 Aralık

(Bulut, Konsol, PC) - 4 Aralık Indiana Jones and the Great Circle (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 4 Aralık

(Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 4 Aralık Routine (Bulut, Konsol, El Konsolu, PC) - 4 Aralık

(Bulut, Konsol, El Konsolu, PC) - 4 Aralık A Game About Digging A Hole (Bulut, El Konsolu, PC, Xbox Series X|S) - 9 Aralık

(Bulut, El Konsolu, PC, Xbox Series X|S) - 9 Aralık Death Howl (El Konsolu, PC) - 9 Aralık

(El Konsolu, PC) - 9 Aralık Dome Keeper (Bulut, Konsol, El Konsolu, PC) - 9 Aralık

(Bulut, Konsol, El Konsolu, PC) - 9 Aralık Mortal Kombat 1 (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 10 Aralık

(Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 10 Aralık Bratz: Rhythm & Style (Bulut, Konsol, PC) - 11 Aralık

Aralık Ayında Game Pass’ten Ayrılacak Oyunlar

Yeni yapımlar kütüphaneye eklenirken bazı oyunlar da platformdan çıkıyor. Bu tarihler, bitirmeyi planladığınız yapımlar için son şans anlamına geliyor. Ayrıca ayrılan oyunları indirimli satın alma fırsatının olduğunu da hatırlatalım.

15 Aralık’ta kaldırılacak oyunlar:

Mortal Kombat 11

Still Wakes the Deep

Wildfrost

31 Aralık’ta kaldırılacak oyunlar:

Carrion

Hell Let Loose

Aralık ayı listesi, Game Pass abonelerinin hem yeni deneyimler yaşayacağı hem de vedalaşacağı yapımlarla dolu görünüyor.