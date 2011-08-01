Yeni Game Pass Oyunları Duyuruldu: Aralık Ayı Listesi!

Microsoft, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Xbox Game Pass hizmetini genişletmeye devam ediyor. Şirketin yaptığı son açıklama ile birlikte Aralık ayında servise eklenecek yeni oyunlar ve lisans süresi dolduğu için platformdan ayrılacak yapımlar netlik kazandı. Bu ay, özellikle aksiyon ve macera türünü seven oyuncular için oldukça dolu bir içerik sunuyor.
Aralık Ayında Game Pass’e Eklenecek Oyunlar
Microsoft’un paylaştığı güncel liste, hem bağımsız yapımları hem de büyük bütçeli oyunları içeren dengeli bir katalog sunuyor. Özellikle Indiana Jones and the Great Circle ve Mortal Kombat 1, aboneler tarafından merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.
- Lost Records: Bloom & Rage (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - Şu an erişilebilir
- Monster Train 2 (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 3 Aralık
- Spray Paint Simulator (Bulut, Konsol, PC) - 3 Aralık
- 33 Immortals (Oyun Önizlemesi) (Bulut, Konsol, PC) - 4 Aralık
- Indiana Jones and the Great Circle (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 4 Aralık
- Routine (Bulut, Konsol, El Konsolu, PC) - 4 Aralık
- A Game About Digging A Hole (Bulut, El Konsolu, PC, Xbox Series X|S) - 9 Aralık
- Death Howl (El Konsolu, PC) - 9 Aralık
- Dome Keeper (Bulut, Konsol, El Konsolu, PC) - 9 Aralık
- Mortal Kombat 1 (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 10 Aralık
- Bratz: Rhythm & Style (Bulut, Konsol, PC) - 11 Aralık
Aralık Ayında Game Pass’ten Ayrılacak Oyunlar
Yeni yapımlar kütüphaneye eklenirken bazı oyunlar da platformdan çıkıyor. Bu tarihler, bitirmeyi planladığınız yapımlar için son şans anlamına geliyor. Ayrıca ayrılan oyunları indirimli satın alma fırsatının olduğunu da hatırlatalım.
15 Aralık’ta kaldırılacak oyunlar:
- Mortal Kombat 11
- Still Wakes the Deep
- Wildfrost
31 Aralık’ta kaldırılacak oyunlar:
- Carrion
- Hell Let Loose
Aralık ayı listesi, Game Pass abonelerinin hem yeni deneyimler yaşayacağı hem de vedalaşacağı yapımlarla dolu görünüyor.
Yorum bulunmamaktadır.