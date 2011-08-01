Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Yeni Game Pass Oyunları Duyuruldu: Aralık Ayı Listesi!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:56 - Tarih: 03 Aralık 2025 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Xbox Game PassMicrosoft, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Xbox Game Pass hizmetini genişletmeye devam ediyor. Şirketin yaptığı son açıklama ile birlikte Aralık ayında servise eklenecek yeni oyunlar ve lisans süresi dolduğu için platformdan ayrılacak yapımlar netlik kazandı. Bu ay, özellikle aksiyon ve macera türünü seven oyuncular için oldukça dolu bir içerik sunuyor.

Xbox Game Pass Aralık Oyunları

Aralık Ayında Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

Microsoft’un paylaştığı güncel liste, hem bağımsız yapımları hem de büyük bütçeli oyunları içeren dengeli bir katalog sunuyor. Özellikle Indiana Jones and the Great Circle ve Mortal Kombat 1, aboneler tarafından merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.

  • Lost Records: Bloom & Rage (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - Şu an erişilebilir
  • Monster Train 2 (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 3 Aralık
  • Spray Paint Simulator (Bulut, Konsol, PC) - 3 Aralık
  • 33 Immortals (Oyun Önizlemesi) (Bulut, Konsol, PC) - 4 Aralık
  • Indiana Jones and the Great Circle (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 4 Aralık
  • Routine (Bulut, Konsol, El Konsolu, PC) - 4 Aralık
  • A Game About Digging A Hole (Bulut, El Konsolu, PC, Xbox Series X|S) - 9 Aralık
  • Death Howl (El Konsolu, PC) - 9 Aralık
  • Dome Keeper (Bulut, Konsol, El Konsolu, PC) - 9 Aralık
  • Mortal Kombat 1 (Bulut, PC, Xbox Series X|S) - 10 Aralık
  • Bratz: Rhythm & Style (Bulut, Konsol, PC) - 11 Aralık
Xbox Game Pass Gelecek Oyunlar

Aralık Ayında Game Pass’ten Ayrılacak Oyunlar

Yeni yapımlar kütüphaneye eklenirken bazı oyunlar da platformdan çıkıyor. Bu tarihler, bitirmeyi planladığınız yapımlar için son şans anlamına geliyor. Ayrıca ayrılan oyunları indirimli satın alma fırsatının olduğunu da hatırlatalım.

15 Aralık’ta kaldırılacak oyunlar:

  • Mortal Kombat 11
  • Still Wakes the Deep
  • Wildfrost

31 Aralık’ta kaldırılacak oyunlar:

  • Carrion
  • Hell Let Loose

Aralık ayı listesi, Game Pass abonelerinin hem yeni deneyimler yaşayacağı hem de vedalaşacağı yapımlarla dolu görünüyor.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık