GeForce Now'a Bu Hafta Eklenecek Yeni Oyunlar Duyuruldu!

Nvidia’nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now (GAME+), her hafta olduğu gibi oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, bu hafta platforma Call of Duty: Black Ops 7 ve Assetto Corsa Rally gibi dikkat çekici yapımların da dahil olduğu 14 yeni oyunun ekleneceğini duyurdu.

14 Yeni Oyun Bulut Üzerinden Oynanabilir Hale Geliyor

Yeni listeye göre, strateji türünden yarış simülasyonlarına kadar farklı türlerde yapımlar GeForce Now üzerinden bulut teknolojisiyle oynanabilir olacak.

Kullanıcılar, oyunları Steam, Epic Games Store, Ubisoft ve Xbox gibi farklı mağazalardaki hesaplarıyla bağlayarak erişebilecek.

Bu Hafta GeForce Now’a Eklenecek Oyunlar

Europa Universalis V (Steam)

(Steam) 7 Days Blood Moons (Steam)

(Steam) Whiskerwood (Steam, Xbox, PC Game Pass)

(Steam, Xbox, PC Game Pass) The Last Caretaker (Steam)

(Steam) Voidtrain (Xbox, PC Game Pass)

(Xbox, PC Game Pass) Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam)

(Steam) INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Steam)

(Steam) Surviving Mars: Relaunched (Steam)

(Steam) Possessor(s) (Steam - 11 Kasım)

(Steam - 11 Kasım) Rue Valley (Steam - 11 Kasım)

(Steam - 11 Kasım) Anno 117: Pax Romana (Steam, Ubisoft - 13 Kasım)

(Steam, Ubisoft - 13 Kasım) Assetto Corsa Rally (Steam - 13 Kasım)

(Steam - 13 Kasım) Call of Duty: Black Ops 7 (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass - 14 Kasım)

(Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass - 14 Kasım) Where Winds Meet (Epic Games Store - 14 Kasım)

Bu eklemelerle birlikte GeForce Now kütüphanesi, farklı türde yüzlerce oyuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Özellikle Call of Duty: Black Ops 7 gibi yeni nesil FPS oyunlarının platforma dahil edilmesi, oyuncuların ilgisini artırmış durumda.

GeForce Now Türkiye Fiyatları (2025 Güncel)

Performance Paketi:

Aylık: 420 TL

6 Aylık: 774 TL (indirimli)

12 Aylık: 1.308 TL (indirimli)

RTX Ultimate Paketi:

Aylık: 840 TL

6 Aylık: 2.094 TL (indirimli)

12 Aylık: **3.588 TL (indirimli)

Nvidia, bu düzenli haftalık oyun eklemeleriyle GeForce Now platformunu dinamik tutmayı sürdürüyor. Yeni oyunlarla birlikte, bulut oyun deneyimi her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından tercih ediliyor.