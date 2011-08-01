Apple'da Yapay Zeka Yönetiminde Büyük Değişim!

Apple, yapay zeka stratejisinde kritik bir adım atarak önemli bir görev değişikliğini duyurdu. 2018’den bu yana şirketin yapay zeka şefi olan John Giannandrea görevinden ayrılıyor ve bahara kadar danışman pozisyonunda kalacak. Yerine ise Google’da 16 yıl çalışmış ve Microsoft’ta Gemini Asistan ekibini yöneten Amar Subramanya getirildi. Sektörü yakından tanıyan bu transfer, Apple için güçlü bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Apple Intelligence Sonrası Yaşanan Sorunlar

Bu değişim, Apple’ın yapay zeka tarafında zor bir dönem geçirmesinin ardından geldi. Apple Intelligence, 2024’te yüksek beklentiyle tanıtılmış olsa da hatalı içerikler üretmesiyle eleştirilerin odağına yerleşti. Özellikle bildirim özetleme özelliğinin yanlış haber başlıkları oluşturması, BBC gibi kurumların tepkisine yol açtı. Siri için planlanan büyük güncellemenin ertelenmesi ve lansman öncesi testlerde özelliklerin çalışmaması, şirket içinde moral bozukluğu yarattı.

Bloomberg’e göre yapay zeka ve pazarlama ekipleri arasında ciddi iletişim sorunları yaşandı; bazı çalışanlar Giannandrea ekibiyle alay eden ifadeler kullanırken, pek çok araştırmacı rakip şirketlere geçti. Bu süreçte Siri’nin yönetimi Mike Rockwell’e devredildi. Yeni dönemde Apple’ın, Google’ın Gemini modellerinden destek alarak Siri’yi güçlendirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Apple’ın gizlilik odaklı yaklaşımı nedeniyle cihaz içi işlemeye ağırlık vermesi, modellerin rakiplere kıyasla daha sınırlı kalmasına yol açıyor. Subramanya yönetiminde şirketin bu dengeyi nasıl kuracağı merak konusu.