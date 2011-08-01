15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı!

Çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı dünyada peş peşe önlemler alınırken, Türkiye’de de benzer bir düzenleme için çalışmalar hızlandı. Avrupa’da uygulanan kısıtlamalar örnek alınarak hazırlanan yeni düzenleme taslağının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Yeni Düzenleme: Yaş Sınırı, Ebeveyn Onayı ve Doğrulama Sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, çocukların dijital mecralardaki zararlı içeriklerden korunması amacıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu. Taslağın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile BTK tarafından birlikte oluşturulduğu belirtiliyor.

Hazırlanan düzenlemeye göre 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi tamamen yasaklanacak. Ayrıca taslak içinde iki aşamalı bir yapı dikkat çekiyor:

13 yaş altı için sosyal medya erişimi tamamen kapatılacak.

için sosyal medya erişimi tamamen kapatılacak. 13-16 yaş arası kullanıcılar ise yalnızca ebeveyn onayı ve dijital denetim üzerinden platformlara giriş yapabilecek. Yaş sınırının 15 ya da 16 olarak netleşmesi üzerinde çalışmalar sürüyor.

Yeni sistemde ebeveynler için özel bir dijital onay mekanizması kurulması planlanırken, sosyal medya şirketlerine de zorunlu yaş doğrulama sistemleri geliştirme yükümlülüğü getirilecek. Düzenlemenin uygulanmasında kimlik doğrulama gibi yöntemlerin gündeme gelebileceği ifade edilirken, uyumsuzluk durumunda platformlara yüksek para cezaları ve yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

Taslağın 2026 yılının başlarında Meclis’e sunulması planlanıyor.