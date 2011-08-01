Sosyal Medya Anksiyete Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Sosyal anksiyete sorunu ile bağlantılı olan sosyal medya anksiyete bozukluğu, hayatımıza dahil edilen sosyal medyanın bir bireyin zihinsel ve fiziksel refahını etkilediğinde kazanılan bir sendromdur. Dünya genelinde fazla yaşanan bir psikolojik rahatsızlık olan sosyal kaygı, örneğin Amerika'da alkolizm ve depresyondan sonra üçüncü büyük psikolojik bozukluktur ve toplumun %13-14'ünü kapsamaktadır.

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Genellikle yetersizlik, utanç ve depresyon duygularına neden olan ve teknolojik olarak bağımlı bir toplumda ortaya çıkan sosyal medya anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğunda görülen grup önünde konuşmaktan korkma, sosyal durumlarda endişe, yoğun korku, kızarıklık, kalp atışında hızlanma, terleme ve kas seğirmesi gibi semptomların çoğunu içerebilir.

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Sosyal Medya Anksiyete Bozukluğu Belirtileri

Bu psikolojik rahatsızlığın birçok belirtisi vardır ve aşağıdaki özelliklerden bazılarıyla tanımlanabilir;

Grup olarak arkadaşlarla birlikteyken, gönderilerine yorum ya da beğeni gelip gelmediğini anlamak için sürekli telefona bakmak ve sohbeti kesintiye uğratmak.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarına rastgele şekilde yabancıları eklemek.

Sosyal medya sitelerinde günde 8 saat ya da daha fazla vakit harcamak.

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Başka hiçbir şey önemli değil gibi bilgisayarınıza ya da akıllı telefonunuza bağlanma hissi.

Yayınlanan bildirimlere yorum ya da beğeni gelmediğinde veya fotoğraflar düzgün bir şekilde etiketlenemezse endişe duymak.

Twitter takipçileri gibi sosyal medya hesaplarındaki kişi sayısını sürekli takip etmek ve bunları arttırmanın yollarını aramak.

Dikkatle ve ısrarla başkalarının, Facebook veya Twitter hesabınızda yorum yapabileceğinden ve olumsuz şeyler yazabileceklerinden korktuğunuz için hesaplarınızı kontrol etmek.

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Sosyal medya kaygı bozukluğu belirtileri değişken olmakla birlikte, takıntı olacak derecede ve yüz yüze sosyal faaliyette günlük işleyişe müdahale etmeye başladığında destek gerektirmektedir.

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Sosyal Medya Anksiyete Bozukluğunun Sağlık Üzerindeki Etkileri

Genellikle sosyal medya siteleri anksiyete oluşumundan doğrudan sorumlu değildir. Bu durum, kaygılı bir durum içerisine düşen bireylerin odaklanmalarını, çevrimiçi dünyaya yönlendirmeye başlamaları neticesinde ortaya çıkmaktadır.

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Bu durumda olan kişilerin bazıları aşağıdaki tetikleyicileri gösterebilir;

Aşırı yalnızlık. Fakat bireyler bu sitelere döndüğünde genellikle daha fazla izolasyona neden olur.

Her zaman insanları memnun etmek isteyen sadık davranışlar

Sanal dünyayı gerçek dünyayla karıştırmak

Kendine güvensizlik

Bedensel sorunlar

İşlevsiz aileler

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Bireyler, ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal medya sitelerinde daha fazla vakit geçirdikçe, böylelikle sorunlarının çözüleceğini varsaymaktadırlar. Ne yazık ki, bu tarz siteler bu durumdan muzdarip kişilerin, yaşamlarını diğer arkadaşlarıyla karşılaştırmasına neden olmakta ve hastalığın daha çok büyümesine sebep olmaktadır.

Sonuç olarak diğer kişilerle kendini karşılaştırma bireyin yaşamı üzerinde olumsuz etkilere sebep olurken, benlik saygısında düşüşlere ve hayatın önemli anlarını kaçırmasına neden oluyor.

Bununla birlikte sosyal medya anksiyete bozukluğu, OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) ve depresyona neden olabilir. Bu tarz kişilerin duyguları ve düşünceleri sosyal medya sitelerinden aldıkları tepkilere bağlı olduğu için tatmin olmadıkları durumlarda endişe ve kaygı halleri artar.

Sosyal medya anksiyete bozukluğu için özellikle toplum tarafından yaratılan ek stres faktörleri ve çevrimiçi iletişim beklentileri nedeniyle tedavi edilmesi zor olabilir denmektedir.

Toplum, iletişim konusunda sosyal medya ağına daha fazla vurgu yaparak, hayattaki başarı modelinin bu olduğunu göstermeye iter. Ayrıca kuruluşlar, işleri güvenli hale getirmek ve mesleki toplulukta itibar kazanmak için sosyal medyayı teşvik eder.

Sosyal Medya Anksiyete Bozukluğu Tedavisi

Bu konuda tedaviler çeşitlilik gösterebilir. Günlük yaşamı etkilenen bireylerin profesyonel destek almaları etkili olmaktadır. Temel tedavi olarak bilişsel davranışçı terapiler uygulanmaktadır. Bunlar;

Sorunu anlama ve farkında olma

Bilişsel davranışçı terapiye karşı tamamen güven ve iyi olacağına inanmak

Alışkanlık ve otomatik hale gelen yöntemlerin uygulanması ve geliştirilmesi

Benzer sorunları olan diğer kişilerle bağlantı kurmak

Bu rahatsızlığı yenmek için sorunun farkında olup tedaviye açık olmak ve iyi anlamda değişilebileceği konusunda net olunduktan sonra başarılı bir terapi gereklidir. Bilişsel terapilerin eşliğinde gerekli görüldüğü takdirde hastalara ilaç tedavisi de uygulanmaktadır.

Sosyal medya anksiyete bozukluğu konusunda dikkat etmeli ve yakınlarımızda bu durumun başlangıcı görülüyorsa bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Bu konuda farklı görüşleriniz varsa, bize yorum alanından yazabilirsiniz.

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