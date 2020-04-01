Dar Gelen Çizme, Ayakkabı, Bot Nasıl Genişletilir? Etkili Yöntemler!

Bazen beğenerek biraz da dar şekilde bir kıyafet alırız ve değiştirme süresi geçince birkaç zaman sonrasında da rahatsızlık hissedebiliriz. Kıyafetlerin yanı sıra aynı şekilde beğenerek alınan çizme, bot ya da ayakkabı belli zaman sonra sıkabilir ve vuran ayakkabı çok can sıkıcı olur. Dar gelen ayakkabı, dar gelen çizme, dar gelen bot gibi sıkıntılarınız varsa, aşağıda anlatılan bazı yöntemler ile bunların üstesinden gelebilirsiniz. Ayrıca dar gelen pantolon, yün kazak, gömlek, mont, pardesü, tişört gibi kıyafetlerinizi birkaç basit ve pratik yöntemle nasıl genişletilir öğrenmek isterseniz, aşağıdaki diğer yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

AYRICA: Dar Gelen Kıyafetler Nasıl Genişletilir? (Kapsamlı Anlatım)

Dar gelen spor ayakkabı giymek ister misiniz? Tabii ki istemezsiniz. Spor ayakkabı rahat olması gerekirken, belli sebeplerle ayaklarımızın şişmesi ile rahatsız bir his verebilir ve yenisini almak ya da nasıl genişletilir sorusunun cevabını bulmak isteriz.

Dar Gelen Çizme, Ayakkabı, Bot Nasıl Genişletilir?

Dar gelen ayakkabıyı genişletmek için belli pratik yöntemleri deneyebilirsiniz. Bunlar oldukça basit olmakla birlikte her tür ayakkabı için geçerlidir. Bu yöntemlerde önceliğimiz tabii ki genişletme yapılırken ayakkabıya zarar vermemektir.

Dar gelen deri çizme ya da ayakkabı için en basit yöntem fazla çorap giymektir. Yeni alınan ve sıkan ayakkabı, iki çift çorap ile evin içinde giyilerek birkaç saat kullanılır. Yeni ayakkabı aldınız ve vuruyorsa, genişletmek için ilk seferlerde ev içinde bilgisayar ya da telefonla ilgilenirken giyebilirsiniz.

Ayakkabının vuran kısmına elbise vatkası da yerleştirebilirsiniz. Vatka kayacak gibi olursa çorabınızı vatka üzerine giyebilirsiniz. Vatkadan iyi sonuç alınamazsa, kalın ya da iki çift çoraba ek vuran kısma pamuk yerleştirebilirsiniz. Öncesinde sürtünmeden kaynaklı kızarıklık olduysa, sürtünmeyi önlemek için 2 tatlı kaşığı kadar mısır nişastasını vuran kısma sürebilirsiniz. Bu da denenen yöntemlerden biridir.

Ayrıca genişletmek istediğimiz ayakkabıya vazelin sürebiliriz. Hemen uygulamadan önce aldığınız ayakkabı için vazelinin zararlı olup olmadığını sormayı unutmayın. Sürülen vazelin genişlemeyi kolaylaştırırken, ayakkabı içine de gazeteleri sıkıca koyarak 1-2 gün bekletip süreci hızlandırırsınız.

Dar ayakkabı genişletme yöntemlerinden biri de su koyup, buzlukta bekletmektir. Akıtmayacak bir poşete su koyup, dar gelen deri çizme içine yerleştirilir ve ayakkabıyı da poşete koyup buzluğa koyabilirsiniz. Suyun donması ile ayakkabının genişlemesi gerçekleşecektir. Ancak bu yöntem, donma olayıyla bazı ayakkabılara zarar verebileceğinden tercih edilmeyebilir.

Dar gelen deri bot ya da deri çizme için de sirke ya da ispirto ile ıslatılan bezleri ayakkabı içine sıkıca yerleştirebilirsiniz. Sirke ve ispirto derinin yumuşayıp, genişlemesinde yardımcı olacaktır. Birkaç saat içinde genişlemeyi hissedebilirsiniz.

Ayakkabıyı aldığınız mağazalarda ayrıca ayakkabı genişletme spreyi de satılabiliyor. Bundan alarak talimatlara uygun şekilde kullanabilirsiniz.

Başka bir yöntemde saç kurutma makineleri ile sıcaklık tutarak, derinin yumuşaması ve giyerek genişlemesi sağlanabilir. Bu işlemde 25-30 saniye saç kurutma ile ısıttıktan sonra ilk yöntemde olduğu gibi ayakkabıyı giymeden önce iki çift çorap giyebilirsiniz.

Patates kullanımı da ayakkabı genişletme için tercih edilmektedir. Birkaç patatesi soyduktan sonra hangi ayakkabıyı genişletmek istiyorsanız onun içine yerleştirebilir ve 1 gün bekletebilirsiniz.

Bunların dışında direkt olarak ayakkabıcıya verebilir ya da dar gelen ayakkabı için bir büyük numara kalıp alarak sıkıca yerleştirebilir ve 1-2 gün bekletebilirsiniz.

Son olarak; dar gelen deri çizme nasıl genişletilir? ya da dar gelen bot, dar gelen ayakkabı nasıl büyütülür? sorularının karşısında yukarıdaki yöntemlerin yararlı gelebileceğini düşünüyoruz. Bunlarla uğraşmak istemezseniz ya da zarar gelebileceğinden korkarsanız, ayakkabı tamircisine verebilirsiniz. Bu konuda uyguladığınız farklı yöntemler varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazmayı unutmayın.