Görüntülü Konuşmak Strese Neden Oluyor

Telefonda konuşurken zaman zaman sadece konuşmak yetmeyebiliyor. Karşıdaki kişiyi görmek, jest ve mimiklerini takip etmek ya da sağlam bir dedikodu varsa karşılıklı kahkahalarla gülerek konuşmak istenebiliyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre, görüntülü konuşmak insan psikolojisini olumsuz etkiliyor ve stres oluşumunu tetikliyor. Araştırmanın detaylarına baktığımızda ise, görüntülü konuşmanın insan üzerindeki ilginç etkiler bıraktığı görülüyor.

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Görüntülü Konuşmanın Etkileri

Öncelikle birisi sizi görüntülü aradığı zaman müsait olmayabiliyorsunuz ya da o anda gerçekten görüntülü konuşmak istemeyebiliyorsunuz.

Araştırmanın detaylarında, yapılan çoğu görüntülü aramanın cevapsız kaldığı dile getiriliyor.

İnsanlar, acaba açsam mı, açmasam mı? diye düşünürken çağrı düşüyor. Karşınızdaki en yakınınız olsa bile, görüntülü bir aramada ister istemez gerilebiliyorsunuz.

diye düşünürken çağrı düşüyor. Karşınızdaki en yakınınız olsa bile, görüntülü bir aramada ister istemez Sürekli ekrana bakmak da bir süre sonra sıkıcı gelebiliyor. Şu, "Eee daha daha nasılsın?" dan sonra bir türlü devamı gelmeyen sohbetler görüntülü konuşmada daha çok yaşanıyor.

dan sonra bir türlü devamı gelmeyen sohbetler görüntülü konuşmada daha çok yaşanıyor. Görünüşünüz normal olsa bile, görüntülü aramadan hemen önce, görünüşünüzde düzeltmeler yapmaya başlıyorsunuz. Bu davranış, kişinin kendisini beğenmediği izlenimini uyandırıyor ve bilinçaltına bu şekilde kodlanıyor.

yapmaya başlıyorsunuz. Bu davranış, kişinin kendisini beğenmediği izlenimini uyandırıyor ve bilinçaltına bu şekilde kodlanıyor. Arayan kişi hiç sevmediğiniz birisiyse, işler daha da kötü! Çünkü sevmediğiniz bir insanla telefonda konuşmak bile yorucuyken, görüntülü konuşmak daha da beter olabiliyor.

telefonda konuşmak bile yorucuyken, görüntülü konuşmak daha da beter olabiliyor. Görüntülü konuşurken bir yandan da oyalanmak için başka işler yapılıyor, bu istemsiz davranışlar, kişinin aslında ne kadar gerildiğini ortaya koyuyor.

Telefonda sesli olarak konuşurken, konuşmayı bitirmek istemeniz yüzünüze yansıyor fakat bunu kimse görmüyor, ancak görüntülü konuşmada bu durum maalesef ki gerçekleşemiyor. Konuşmayı bitirmeye karar vermek de ister istemez can sıkıcı olabiliyor. Acaba ne zaman görüntülü aramayı sonlandıracak diye beklerken, gerilim yine yüksek...

diye beklerken, gerilim yine yüksek... Görüntülü konuşmalarda sevilmeyen soruları yanıtlamaktan kaçmak daha zor, çünkü karşınızdaki kişi her hareketinizi takip ediyor.

Örneğin sevgilinizle görüntülü bir arama gerçekleştirirken, arka plandan gelen uygunsuz bir ses, mahcup hissetmenize neden olabiliyor.

Yine araştırmaya göre, insanlar görüntülü konuşurken gerçek olmayan gülücükler sergiliyor. Bu da gerilimin bir etkisi olarak kabul ediliyor.

Gerçekten de görüntülü konuşma insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkilere sahip gibi görünüyor. Peki, siz görüntülü konuşmayı seviyor musunuz?