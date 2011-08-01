Dünyanın En Yaşlı Kara Hayvanı: 190 Yaşındaki Kaplumbağa Jonathan

İnsanlar arasında bazen dünyanın en yaşlı hayvanı merak konusu olabilir. Jonathan adlı 190 yaşındaki kaplumbağa, şimdiye kadar yaşamış en yaşlı kaplumbağa oldu ve bundan dolayı da en yaşlı kara hayvanı konumunda yer alıyor. Jonathan, yaşlanmaya meydan okuması ile tüm övgüleri topluyor.

AYRICA: Hangi Hayvanlar En Uzun Kollara Sahiptir?

Dünyanın En Yaşlı Hayvanı: 190 Yaşındaki Kaplumbağa Jonathan

Guinness Dünya Rekorları'nın 12 Ocak'ta yaptığı açıklama ile Jonathan'ın 1832'de doğduğu tahmin ediliyor ve bu da 190 yaşına bastığını gösteriyor. Bunu bir bağlama oturtmak için Jonathan, 1837 yılında Kraliçe Victoria İngiliz tahtına çıkmadan önce doğdu, diyebiliriz.

AYRICA: Kelebekler Hakkında Muhteşem Bilgiler

AYRICA: Karıncalar Hakkında İnanılmaz 10 Gerçek

Daha öncesinde de, Guinness Dünya Rekorları'na göre, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi Seyşellerli olan ve yaşayan en yaşlı kara hayvanı unvanı sahibi olan Jonathan, şimdi ise resmi olarak şimdiye kadar kaydedilen en yaşlı kaplumbağa unvanına da sahip oldu. Önceki rekor sahibi ise 188 yaşında yaşamını yitiren kaplumbağa Tu'i Malila'ydı.

Jonathan, Güney Atlantik Okyanusu'ndaki bir ada olan St. Helena'da yaşıyor. Jonathan'ın veterineri Joe Hollins, Guinness Dünya Rekorları'na verdiği demeçte, "O yerel bir ikon, değişim karşısında sebatın simgesi" dedi.

AYRICA: Hayvanlar Hakkında Yanlış Bilinen Klişeler

Londra'daki British Museum'a göre Jonathan, 1882'de yaklaşık 50 yaşındayken St. Helena'ya geldi. Jonathan'ın 1882 ve 1886 yılları arasında çekilmiş bir fotoğrafı, onun tamamen büyüdüğünü gösteriyor, bu da çekildiğinde en az 50 yaşında olduğunu, yani bugün 190 yaşından büyük olabileceğini gösteriyor.

David, Emma ve Fred ile birlikte yaşadığı arazide otlayan Jonathan, yeterli kalori almasını sağlamak için haftada bir kez elle beslenir. Guinness Dünya Rekorları'na göre en sevdiği yiyecekler lahana, salatalık ve havuçtur. Yemek yemenin yanı sıra, Jonathan'ın ana ilgi alanları arasında uyumak ve çiftleşme yer alır.

Guinness Dünya Rekorları'na röportaj veren veterineri Joe Hollins, "Yaşına rağmen, Jonathan'ın hala iyi bir libidosu var ve sık sık Emma ve bazen Fred ile çiftleştiği görülüyor - hayvanlar genellikle cinsiyete duyarlı değildir" açıklamalarında bulundu.

Bilim adamları, Jonathan gibi kaplumbağaların bu kadar uzun süre yaşamasına izin veren tüm süreçleri henüz anlamış değiller. Dev kaplumbağalar, apoptoz adı verilen ve biz yaşlandıkça normalde bozulan hücrelere verilen hasara karşı onları korumaya yardımcı olabilecek bir süreçte hasarlı hücreleri hızla öldürür. Bu da daha uzun seneler yaşamalarına olanak tanır.

Apoptozis veya Apoptoz, programlanmış hücre ölümünün ana tiplerinden biridir.

Jonathan'ın ömrü karada eşsiz olabilir, ancak suda daha uzun yaşayan hayvanlar var. Örneğin, Grönland köpekbalıklarının (Somniosus microcephalus) en az 272 yıllık tahmini bir maksimum ömrü vardır ve bir grup küçük denizanası benzeri omurgasız olan Hydra, hücrelerini sürekli olarak yeniler ve hiç yaşlanmıyor gibi görünmektedir.

Dünyanın en yaşlı hayvanı konusundaki merakı giderdiğimizi düşünüyoruz. Belirtildiği gibi suda daha uzun yaşayanlar olmakla birlikte en uzun yaşayan kara hayvanı kaplumbağa Jonathan.