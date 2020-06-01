Karıncalar Hakkında İnanılmaz 10 Gerçek

Böceklerin sayısı, gezegenimizde en bol bulunan hayvan gruplarındandır. Belirtilenlere göre dünyadaki her insana kişi başı düşen böcek sayısı 200 milyondan fazla. Zararsız karıncalar olduğu gibi bizler için zararlı türleri de bulunmaktadır. Şu anda evinizde birkaç tane karınca bulmanız mümkündür, çünkü oldukça fazladırlar. Biz de sizler için bugün karıncalar hakkında şaşırtıcı bilgiler vermek istedik.

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Karıncalar Hakkında Bilgi - İnanılmaz 10 Gerçek

Gezegenimizdeki en karmaşık topluluklardan biri olan karıncalar, oldukça kompleks bir yapıya sahiplerdir. Gelin kendilerine ait dünyaya sahip olan bu karıncalar hakkında bazı ilginç bilgiler verelim.

1) Tüm Karıncalar Toplumsal Bir Örgüt İçinde Yaşar

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Çok çalışkan olan karıncalar, bizler gibi koloniler ya da toplumlar şeklinde yaşarlar. Tek bir kraliçe karınca, işçi ve asker karıncalar bu koloniyi oluşturur.

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Kraliçe karıncanın kolonisi için mümkün olduğunca çok yumurta bırakmak gibi görevi vardır. Hepsinin de kendine ait rolleri bulunur.

Erkek karıncalar kraliçeyi yeni yavrular için döllerken, işçi karıncalar çok çalışarak koloniyi ayakta tutar ve avcılara karşı savaşırlar.

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2) Yaprak Kesici Karıncalar

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Dünya genelinde 45'den fazla türü bulunan ve tüm karınca türlerinin en eşsizlerinden biri olan yaprak kesici karıncalar, Orta ve Güney Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarında ikamet ederler.

Bu işçi karınca türü, bütün gününü ormanda geçirir ve ağaçların yapraklarını keserek kolonilerine geri dönerler. İnsan derilerini kesebilen bir ağız yapısına sahip olan bu karıncalar, vücut ağırlıklarının 20 katını kaldırabilirler. İnsanlardan sonra gezegendeki en karmaşık hayvan topluluklarıdır.

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3) Çalışırken Görülen Karıncalar Dişidir

Sıklıkla görülen koloni çevresinde çalışan karıncalar, dişidir. Kraliçenin bıraktığı yumurtaların çoğunluğu dişi karıncalardır. Yani işçi karıncalar olur.

Koloninin yararına çalışan dişi karıncalar, ayrıca bebek karıncaları veya larvaları besler. Ayrıca koloniyi çöplerden uzak tutmaya çalışırlar.

4) Bal Küpü Karıncaları Yenilebilir

Bal küpü karıncalar, tıpkı bal tadına sahip bir karınca türüdür. Bu tatlı tadın sebebi, karınlarında ürettiği şeker bazlı sıvıdır.

İşçi karıncalardan bazıları, diğer karıncalar tarafından büyük miktarda yiyecekle beslenir. Bu da yiyeceği sindirerek, karınlarında depolanan şekerli maddeyi oluşturur.

Zaman geçtikten sonra karınları bu madde ile şişer ve koloninin geri kalanı için bir gıda kaynağı olurlar. Ayrıca tatlı tadından dolayı yerli kabileler tarafından da yenirler.

5) Karıncalar, Diğer Karıncaların Takibi için Kimyasal İz Bırakır

Daha önce gördüyseniz, uzaktan bakınca karıncaların bir arada ip gibi birlikte yürüyüşlerine dikkat etmişsinizdir.

Birlikte bir düzen içerisinde yiyeceklerini almaya gidenler ve yuvaya dönenler, uzun bir yolculuk yapabilirler. Bunu da birbirlerinin bıraktığı kimyasal izlerle, kokularla yaparlar.

6) Karıncalar Antenleri ile Birbirleriyle İletişim Kurarlar

Karıncalar, antenlerini kullanarak hisseder, dokunur ve koku alırlar. Ayrıca bilgilerini aktarmak için bu antenlerini birbirlerine sürterek, iletişim için de kullanırlar.

Bu nedenle karıncalar birbirlerinin yanından geçtiklerinde ya da birbirlerine doğru hareket ettiklerinde antenlerini sürttüklerini görürüz. Ayrıca besinlerini de almadan önce dokunarak hissederler.

7) Karıncalar Kendilerine Göre Çok Ağır Yükler Kaldırırlar

Zayıf görüntülerinin altında adeta bir süper kahraman yatan karıncalar, türlerine göre kendi vücut ağırlıklarının binlerce kat fazlasını kaldırabilirler. Örneğin Amerikan tarlası karıncalar gibi bazı türler vücut ağırlıklarının 5.000 kattan fazla basınca dayanabilir.

Yorulmak bilmeyen karıncalar, aynı şekilde türlerine bağlı olarak bir ağırlığı kaldırmak için 20 ila 200 kez deneme yapabilir.

8) Karıncaların Akciğerleri ve Kulakları Yoktur

Karıncalar, küçük boyutları nedeniyle karmaşık bir solunum sistemine sahip değildir. Vücutlarına solunum çekip, dolaştırmak için farklı bir solunum sistemine sahiptirler.

Karıncalar, tüm vücutlarına oksijen çeken ve bunu dolaştırıp, karbondioksit salgılayan son derece ince deliklere sahiptir.

Ayrıca karıncaların sesleri duymak için kulakları yoktur, ancak bu sesleri duymadıkları anlamına gelmez. Çevredeki titreşimleri algılayıp, dinlemek için gelişen özel bir organa sahiptirler.

9) Karıncalar Bazı Yerlerde Yoktur

Gezegenimizdeki en kalabalık böcek türlerinden biri olan karıncalar, bazı istisna yerlerde bulunmazlar. Bunlardan biri de Antartika'dır. Grönland'da, Polinezya'nın, İzlanda'nın ve Hawaii Adalarının bazı bölgelerinde mevcut değildir.

10) Karıncalar, Gezegendeki En Uzun Yaşayan Böceklerdir

Karıncalar hakkında bilgi olarak diğer bir bilgi de, böcekler arasında en uzun yaşayanlardan biri olmalarıdır.

Türlere göre değişmekle birlikte siyah karıncaların 15 yıl kadar yaşadıkları bilinmektedir. Firavun karınca türü ise kısa ömürlü olan bir türdür.

Doğadaki yaratılış harikalarından biri olan, kaynakları rastgele bir şekilde çarçur etmeyen, ihtiyacından fazlasını almayan karıncalar hakkında ilginç bilgiler edindik. Siz de, karıncalar hakkında farklı bilgiler biliyorsanız, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.