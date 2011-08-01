Bitter Çikolatanın Mucizevi 7 Faydası

Çikolata sevmeyen var mı acaba? Sanıyorum ki, bunun yanıtı koca bir "hayır," olsa gerek. Çünkü hepimiz çikolata krizlerine girmişizdir zaman zaman. Özellikle "bitter çikolatanın faydaları" göz önüne alınacak olursa, gerçekten de çikolata tüketmek o kadar da zararlı değil. Ayrıca diyette iseniz, bitter çikolata tüketimini doğru ayarlar iseniz, bu durum diyetinize de yardımcı olacaktır.

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Peki, bitter çikolatanın birbirinden farklı, mucizevi faydaları nelerdir? Dilerseniz Teknobeyin.com olarak bu faydaları sizler için sıralıyor olacağız.

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Bitter Çikolatanın Faydaları Nelerdir?

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Olası birçok hastalığın meydana gelmesini engeller.

meydana gelmesini engeller. Kolesterol düşürür.

düşürür. Kan basıncını azaltır, kalp krizi riskini minimize eder.

riskini minimize eder. Konsantrasyonu artırır.

artırır. Hafızayı güçlendirir.

Serotonin hormanlarının artması ile, mutlu olmamızı sağlar.

hormanlarının artması ile, mutlu olmamızı sağlar. Antioksidan içermesinden kaynaklı, yaşlanmaya karşı korur.

Sonuç olarak, bitter çikolatanın faydaları saymakla bitmez. Önemli olan onu ne kadar tükettiğinizdir. Aşırıya kaçmadığınız müddetçe, normal çikolataya göre, bitter çikolata kesinlikle faydalıdır. Bu yüzden haftada en az 2-3 kere düzenli olarak tüketmenizde bir sakınca bulunmamaktadır. Şimdiden afiyet olsun.

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