Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (1-14 Hafta)

Hamile kadınların en meraklı olduğu konulardan biri bebeğinin ultrason görüntüleridir. Hamile kalmadan önce bile kadınlar, bebek ultrason görüntüleri konusunda araştırma yapabiliyor. Biz de sizler için hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri yazı dizimizi derledik. Görseller içerisinde ayrıca kız bebek - erkek bebek ultrason görüntüleri bulunmaktadır. Çünkü ultrason cinsiyeti konusu da merak edilenler arasındadır.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (15-28 Hafta)

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri (29-42 Hafta)

Bunlarla birlikte ikiz gebelik ultrason görüntüleri de listede yer almaktadır. Anne karnında bebeğin boyu ve kilosu da kişiden kişiye değişiklik gösterse bile bilgi edinmek adına içeriğe eklenmiştir. Ultrason görüntüleri yazılarından önce isterseniz aşağıdan hamilelikte hafta hafta karın büyümesi galerimize göz atabilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1-14 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15-28 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)

Hafta Hafta Gebelik Ultrason Görüntüleri - Ultrason Cinsiyeti

Hamilelik döneminde merak edilen hafta hafta ultrason görüntüleri şu şekildedir;

1 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor

İlk haftada gebelikte merak edilen bebek boyu ve kilosu henüz yoktur.

1 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

2 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

İkinci haftada gebelikte merak edilen bebek boyu ve kilosu henüz yoktur.

2 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

3 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

Üçüncü haftada gebelikte merak edilen bebek boyu ve kilosu henüz yoktur.

3 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

4 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

Dördüncü haftada gebelikte merak edilen bebek boyu ve kilosu henüz yoktur.

4 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

5 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

5 haftalık gebelik bebek kilosu 5 gramdır. Bebek boyu ise henüz gelişmemiştir.

5 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

6 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

6 haftalık gebelik bebek boyu: 1.5 cm

6 haftalık gebelik bebek kilosu: 474 gramdır.

6 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

7 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

7 haftalık gebelik bebek boyu: 3 cm

7 haftalık gebelik bebek kilosu: 813 gramdır.

7 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

8 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

8 haftalık gebelik bebek boyu: 4.6 cm

8 haftalık gebelik bebek kilosu: 1.133 gramdır.

8 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

9 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

9 haftalık gebelik bebek boyu: 6.2 cm

9 haftalık gebelik bebek kilosu: 1.398 gramdır.

9 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

10 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

10 haftalık gebelik bebek boyu: 7.5 cm

10 haftalık gebelik bebek kilosu: 1.581 gramdır.

10 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

11 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

11 haftalık gebelik bebek boyu: 9.4 cm

11 haftalık gebelik bebek kilosu: 1.822 gramdır.

11 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

12 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

12 haftalık gebelik bebek boyu: 10.9 cm

12 haftalık gebelik bebek kilosu: 1.986 gramdır.

12 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

12 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

12 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

13 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

13 haftalık gebelik bebek boyu: 12.4 cm

13 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.142 gramdır.

13 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

13 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

13 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

14 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

14 haftalık gebelik bebek boyu: 14.1 cm

14 haftalık gebelik bebek kilosu: 2.294 gramdır.

14 Haftalık Erkek Bebek Ultrason Görüntüsü

14 Haftalık Kız Bebek Ultrason Görüntüsü

14 Haftalık İkiz Gebelik Ultrason Görüntüleri

Hafta hafta gebelik ultrason görüntüleri görüldükten sonra bebeğinizin gelişim sürecinde nasıl görüleceği konusunda fikriniz olmuştur. Ultrason görüntüleri konusunda farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

İlginizi çekebilecek yazılar: