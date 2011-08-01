MIT'den Yeni Teknoloji: Hareketleri Algılayan Akıllı Yapay Deri!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, insan hareketlerini algılayabilen ve şeklindeki değişiklikleri dijital ortama aktarabilen yeni bir akıllı yapay deri teknolojisi geliştirdi. Esnek optik fiberlerle hazırlanan bu özel malzeme, bükülme ve kıvrılma hareketlerini takip ederek kendi şeklini üç boyutlu olarak yeniden oluşturabiliyor. Teknolojinin gelecekte sanal gerçeklik, robotik sistemler ve fizik tedavi alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Henüz laboratuvar aşamasında bulunan sistem, giyilebilir hareket algılama teknolojilerinin geleceği açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

MIT'nin Geliştirdiği Akıllı Yapay Deri Nasıl Çalışıyor?

Geleneksel hareket takip sistemleri, çoğunlukla vücudun belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden yararlanıyor. MIT'nin geliştirdiği yeni sistem ise bu yaklaşımı değiştirerek esnek bir yüzeyin tamamındaki şekil değişimlerini takip etmeyi amaçlıyor.

Araştırmacılar, silikon tabanlı esnek bir malzemenin içerisine özel olarak hazırlanan optik fiberler yerleştirdi. Bu fiberler, ışığın içerisinden geçebildiği ince ve esnek yapılardan oluşuyor. Malzeme büküldüğünde veya kıvrıldığında fiberlerin içerisinden geçen ışığın özellikleri değişiyor. Sistemde bulunan ışık sensörleri bu değişimleri ölçüyor ve elde edilen veriler özel bir algoritma tarafından işleniyor.

Böylece malzemenin üç boyutlu şekli dijital ortamda yeniden oluşturulabiliyor. Üstelik sistem, yalnızca belirli bir noktanın hareketini değil, yüzeyin genel olarak nasıl değiştiğini de takip edebiliyor. Bu yaklaşımın önemli avantajlarından biri, algılama işlemini gerçekleştiren yüzeyin yumuşak olması.

Araştırmacılar, sert sensörlere bağımlılığı azaltan bir yapının insan vücuduyla etkileşim gerektiren uygulamalarda yararlı olabileceğini belirtiyor.

Sanal Gerçeklik ve Oyun Dünyasında Kullanılabilir

Yeni teknolojinin olası kullanım alanlarından biri sanal gerçeklik (VR) sistemleri. Günümüzde VR deneyimlerinde el ve vücut hareketlerini takip etmek için kameralar, kontrol cihazları ve çeşitli sensörlerden yararlanılıyor.

MIT araştırmacılarının geliştirdiği teknoloji ise gelecekte kıyafetlere entegre edilerek vücut hareketlerinin dijital karakterlere aktarılmasını kolaylaştırabilir.

Fizik Tedavi ve Robotik Sistemlerde de Kullanılabilir

Akıllı yapay derinin kullanım alanları yalnızca oyunlarla sınırlı değil. Araştırmacılar, geliştirilen sistemin özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında yararlı olabileceğini düşünüyor.

Örneğin bir hastanın koluna veya bacağına yerleştirilecek esnek sensör yüzeyi, hareketlerin takip edilmesine ve farklı seanslarda elde edilen verilerin karşılaştırılmasına yardımcı olabilir.

Böyle bir sistem, sağlık uzmanlarının hastaların hareket aralığındaki değişimleri daha ayrıntılı değerlendirmesine katkı sağlayabilir.



Akıllı Yapay Deri Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

MIT tarafından geliştirilen sistem için henüz açıklanmış bir ticari çıkış tarihi veya satış fiyatı bulunmuyor. Araştırmacıların öncelikli hedefi, teknolojiyi daha ince ve günlük kullanıma uygun hale getirmek.

Mevcut prototipte kullanılan optik fiberlerin yaklaşık 1 milimetre kalınlığında olduğu belirtiliyor. Araştırma ekibi, gelecekte bu yapıları daha da küçülterek giysilere entegre edilebilecek esnek sensör sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor.