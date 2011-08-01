SoftBank, OpenAI için 40 Milyar Dolarlık Yatırımını Resmen Tamamladı

CNBC’ye göre SoftBank, OpenAI için taahhüt ettiği 40 milyar dolarlık yatırımı resmen tamamladı. Japon yatırım devi, geçtiğimiz hafta 22–22,5 milyar dolar tutarındaki son ödeme dilimini OpenAI’ye aktardı. Böylece SoftBank’in OpenAI’deki payı yaklaşık %11 seviyesine ulaştı. Yatırımın, Sam Altman liderliğindeki OpenAI’nin 260 milyar dolar değerleme üzerinden yürüttüğü büyüme planlarının önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. Finansmanın bir bölümü, OpenAI’nin Oracle ve SoftBank ile birlikte geliştirdiği Stargate yapay zekâ altyapı projesine ayrılacak.

OpenAI Cephesinde Büyüme Hızlanıyor

OpenAI, artan yapay zekâ talebini karşılamak için önümüzdeki yıllarda trilyon doları aşan altyapı yatırımları planlıyor. Nvidia, AMD ve Broadcom gibi çip üreticileriyle yapılan anlaşmalar bu sürecin temelini oluşturuyor. Microsoft’un uzun süredir en büyük destekçilerden biri olduğu OpenAI için Amazon ve Disney gibi devlerin de potansiyel yatırımcılar arasında yer alması, şirketin küresel teknoloji sahnesindeki konumunu daha da güçlendiriyor.