Bu Apple Ürünleri Raflardan Kalkıyor

Apple, 9 Eylül’de gerçekleşecek “Awe Dropping” etkinliğinde yeni iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımın ardından, bazı mevcut modellerin artık Apple Store’larda yer almayacağı belirtiliyor. Bu cihazlar yalnızca yetkili perakende noktalarında veya çeşitli online satış platformlarında bulunabilecek.

iPhone Serisinde Yenilenme

Yeni serinin piyasaya çıkmasıyla birlikte iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, Apple’ın resmi mağazalarından kaldırılacak. Buna karşılık iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri indirilmiş fiyatlarla satışta kalmaya devam edecek.

Bunun yanında, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için yolun sonu geliyor. Yerlerini alacak iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max tanıtıldıktan sonra, bu modeller Apple’ın mağazalarından tamamen silinecek. Apple, Pro modellerinde fiyat düşürmek yerine doğrudan satıştan çekme politikasını sürdürüyor.

Sadece iPhone’lar değil, Apple Watch ve AirPods ailesinde de değişiklikler var. Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 sahneye çıkınca, mevcut Series 10 ve Ultra 2 satıştan kaldırılacak. Ayrıca, AirPods Pro 2. nesil de listeden silinmesi beklenen ürünler arasında.

Apple’ın uygun fiyatlı modeli olan iPhone 16e, satışta kalacak cihazlar arasında yer alıyor. Eğer etkinlikte Apple Watch SE 3 tanıtılırsa, mevcut SE 2. nesil modelin de mağazalardan kalkması öngörülüyor.