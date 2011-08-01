OpenAI, Hindistan'da Ucuz "ChatGPT Go" Planını Başlattı

OpenAI, Hindistan’da aylık yalnızca ₹399 (yaklaşık 4,60 dolar) fiyatla sunulan yeni ChatGPT Go planını duyurdu. Bu fiyat, mevcut ₹1.999 (yaklaşık 23 dolar) değerindeki Plus aboneliğinin oldukça altında. OpenAI, ödemelerin UPI üzerinden yapılabileceğini de belirtti.

ChatGPT Go Planının Özellikleri

OpenAI Başkan Yardımcısı Nick Turley, Go planının ücretsiz sürüme göre mesaj, görsel üretimi ve dosya yükleme kapasitesini 10 kat artıracağını ve daha iyi hafıza desteği sayesinde kişiselleştirilmiş yanıtlar vereceğini belirtti.

Turley, “ChatGPT’yi daha uygun fiyatlı hâle getirmek kullanıcıların en önemli talebiydi. Go planını önce Hindistan’da başlatıyoruz ve sonra diğer ülkelere yaymayı planlıyoruz” dedi.

OpenAI, bu planı şimdilik sadece Hindistan’a özel sunsa da ilerleyen dönemde diğer bölgelere genişletecek. Hindistan’ın 850 milyondan fazla internet kullanıcısıyla şirketin ikinci en büyük pazarı olduğunu vurgulayan OpenAI, bu adımla daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Son 90 günde Hindistan’dan 29 milyondan fazla indirme gerçekleştiği hâlde gelir yalnızca 3,6 milyon dolar oldu. ChatGPT Go ile birlikte Hindistan’da çok daha fazla kişinin ChatGPT uygulamasına abone olması bekleniyor.