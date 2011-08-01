OpenAI 500 Milyar Dolarlık Değerlemeye Ulaştı

Dünyanın en büyük yapay zeka şirketi olan OpenAI, 6,6 milyar dolarlık ikincil hisse satışını tamamlayarak değerlemesini 500 milyar dolar seviyesine yükseltti. Bloomberg, anlaşmanın tamamlandığını ilk duyuran kaynak oldu. Hemen detaylara göz atalım...

OpenAI'nin Rekor Hisse Satışı

Satışa Thrive Capital, SoftBank, MGX ve T. Rowe Price gibi büyük yatırımcılar katıldı. Başlangıçta 10,3 milyar dolarlık satış hedeflendi ancak bunun yaklaşık 6,6 milyar dolarlık kısmı gerçekleşti. Çalışanların ve yatırımcıların tamamının satışa yönelmemesi, şirketin uzun vadeli geleceğine olan güvenin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Bu hamle ile OpenAI, SpaceX’i geride bırakarak dünyanın en değerli özel şirketi unvanını aldı. Şirketin ikincil hisse satışını, çalışanlarına kazanç sağlama ve yetenekli isimleri elde tutma stratejisi olarak kullandığı vurgulanıyor.