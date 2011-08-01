Nvidia'dan Rekor Çeyrek Geliri!

Ekran kartı ve yapay zekâ lideri Nvidia, 2025 yılı son çeyrek raporunu açıkladı. Şirket, yalnızca üç ayda 46,7 milyar dolar gelir ve 26,4 milyar dolar net kâr elde etti. Böylece gelirini geçen yıla göre %56, kârını ise %59 artırdı.

Yapay Zekâ Etkisi

Nvidia’nın en büyük kazancı, yapay zekâ sunucuları ve veri merkezi çözümlerinden geliyor. Yeni nesil B200 Blackwell GPU’ları ve H100 serisi yoğun ilgi görüyor.

Uzmanlara göre şirket, yapay zekâ altyapısında pazarın %80’inden fazlasına hâkim durumda.

GeForce NOW’da Büyük Yenilikler

Şirket yalnızca donanımda değil, bulut oyun servisi GeForce NOW tarafında da dikkat çeken duyurular yaptı. Gamescom 2025 etkinliğinde açıklanan bilgilere göre:



Ultimate abonelik RTX 4080’den RTX 5080’e yükseltildi.

RTX 4080’den yükseltildi. Yeni Cinematic Quality Streaming (CQS) teknolojisi ile daha net görüntü sunulacak.

teknolojisi ile daha net görüntü sunulacak. Low-Latency Streaming (LLS) sayesinde gecikmeler minimuma indirilecek.

Install-to-Play Dönemi Başladı

Nvidia ayrıca Install-to-Play özelliğini tanıttı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, GeForce NOW’daki sanal oyun bilgisayarlarına Steam Cloud Play destekli oyunları yükleyebilecek.

Şirket, desteklenen oyun sayısının 4.500’ü geçtiğini açıkladı.

açıkladı. Ultimate ve Performance üyelerine 100 GB bulut depolama ücretsiz verilecek.

ücretsiz verilecek. Daha fazla depolama isteyenler için 200 GB, 500 GB ve 1 TB seçenekleri satışa sunulacak.

Daha Yüksek Kare Hızları

Steam Deck kullanıcıları , artık GeForce NOW üzerinden oyunları 90 fps’ye kadar oynayabilecek.

, artık GeForce NOW üzerinden oyunları oynayabilecek. Lenovo Legion Go cihazında ise 1080p çözünürlükte 120 fps’ye kadar performans mümkün olacak.

cihazında ise 1080p çözünürlükte performans mümkün olacak. Yüksek hızlı internet bağlantısına sahip kullanıcılar, 5K çözünürlükte 120 fps ya da 1080p’de 360 fps deneyimi elde edebilecek.

Nvidia, hem yapay zekâ yatırımları hem de bulut oyun teknolojileri ile teknoloji dünyasında çıtayı sürekli yükseltiyor. Şirketin açıkladığı bu rekor finansal sonuçlar, önümüzdeki dönemde de yapay zekâ ve oyun sektöründe liderliğini pekiştireceğinin sinyali olarak görülüyor.