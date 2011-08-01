CMF Headphone Pro, 100 Saat Pil Ömrü ile Tanıtıldı

Nothing’in uygun fiyatlı yan markası CMF, ilk over-ear modeli Headphone Pro’yu resmen duyurdu. Gelen bilgilere göre bu kulaklık, 100 saatlik pil süresi, modüler yapı ve fiziksel kontrolleriyle dikkat çekiyor. Yeni kulaklığın özelliklerine yakından bakalım...

CMF Headphone Pro Özellikleri ve Fiyatı

CMF Headphone Pro, Nothing’in tipik transparan hatlarından uzaklaşıp daha yuvarlak ve klasik bir tasarım çizgisine yöneliyor. Renk seçenekleri arasında Açık Yeşil, Açık Gri ve Koyu Gri yer alıyor ve kullanıcılar kulak yastıkları değiştirmek suretiyle cihazı kişiselleştirebiliyorlar. Bu modüler yaklaşım, markanın “kendi tarzını yarat” vizyonunu destekliyor.

Kulaklığın öne çıkan özelliklerinden biri, aktif gürültü engelleme (ANC) kapalıyken 100 saate kadar kullanım sunabilmesi. ANC açıkken bu süre 50 saate kadar düşebiliyor. Ayrıca, 5 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 4 saatlik kullanım imkânı tanıdığı da söylendi.

“Hybrid Adaptive ANC” teknolojisi sayesinde çevresel gürültünün %99’a kadar bastırılması hedefleniyor. Ortamın şartlarına göre otomatik olarak modlar arasında geçiş yapabilen kulaklıkta 40 mm sürücüler ve LDAC codec desteği bulunuyor; hem kablolu hem kablosuz modda Hi-Res Audio sertifikası sunuyor.

CMF, dokunmatik yerine fiziksel kontroller tercih etmiş. Çok işlevli bir tekerlek ile ses kontrolü ve oynatma yönetimi sağlanırken, “Energy Slider” adı verilen kaydırma kontrolüyle bas ve tiz ayarları anında değiştirilebiliyor.

Ek olarak, atama yapılabilir bir kısayol düğmesi de yer alıyor; bu düğme ile yönelimli ses modları, sesli not ya da ChatGPT gibi özelliklerin doğrudan aktif edilmesi mümkün kılınmış durumda.

Avrupa pazarında 99 € fiyat etiketiyle satışa çıkan RS50 serisi model, Nothing’in önceki kablosuz kulaklığıyla kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlı konumlandırılmış. Kulak yastıkları da 25 € gibi ayrı bir fiyatla satılıyor.