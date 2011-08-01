Simülasyon Tutkunlarına Yeni Oyuncak: Logitech RS50 Direct Drive

Logitech, RS50 Direct Drive modelini simülasyon sürüş dünyasına tanıttı. G PLAY 2025 etkinliğinde duyurulan bu yeni direksiyon sistemi, hem PC hem PlayStation 5 uyumluluğu ile gelirken, Xbox kullanıcıları için özel versiyonu da ilerleyen dönemde piyasaya sunulacak.

Logitech RS50 Özellikleri ve Fiyatı

Logitech’in yeni “Racing Series” hattının ilk üyesi RS50, kalbinde 8 Nm tork üreten güçlü bir direct drive motor barındırıyor. Bu güç seviyesi, firmaya göre deneyimli pilotlar ile yapılan testlerde optimum performans olarak belirlenmiş durumda.

TRUEFORCE teknolojisiyle desteklenen motor, oyunun fiziksel verilerini doğrudan direksiyon simidine aktararak yollardaki titreşimleri, zemin dokusunu ve lastik kaymasını daha gerçekçi şekilde hissettirmeyi amaçlıyor.

Sistem, yalnızca güçlü motoruyla değil, aynı zamanda modülerliğiyle de dikkat çekiyor. RS50’in yazılımı (Logitech G HUB), kullanıcılara direksiyon, geri bildirim gücü ve diğer parametreleri detaylıca ayarlama imkânı sunuyor.

Logitech’in resmi satış sayfasına göre, RS50 System olarak satılan tam paket sürüm, 699,99 USD fiyatla sunuluyor; yalnızca direksiyon gövdesi ise 349,99 USD fiyat etiketine sahip. Türkiye’de 67.600 TL’ye satışa çıkan model, döviz kuru ve vergilerle yerel fiyatını yansıtırken simülasyon dünyasında ciddi bir rekabet sinyali veriyor.