Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

Electronic Arts, serinin yeni oyunu Battlefield 6 için geniş kitleleri sevindirecek bir karar aldı. Geliştirici ekip, son içerik güncellemesinin yayınlanmasının ardından oyunu belirli bir süre boyunca tüm oyunculara tamamen ücretsiz olarak deneyime açıyor. Böylece merak eden kullanıcılar, hiçbir ücret ödemeden oyunun sunduğu yoğun savaş atmosferine dahil olabilecek.

Battlefield 6 Ücretsiz Oynanabilir Dönem Başlıyor

EA'nın paylaştığı bilgilere göre Battlefield 6, 25 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında tüm platformlarda ücretsiz olarak erişime açılacak. Bu süre boyunca oyuncular, oyunun güncel sürümünü sınırlama olmaksızın deneyimleyebilecek ve deneme dönemi sonunda kazanılan ilerlemeler hesaplara kalıcı olarak işlenecek.

Ücretsiz hafta boyunca, oyunun son güncellemelerinden biri olan California Resistance içerikleri de dahil olmak üzere çok sayıda yenilik test edilebilecek. Ayrıca geliştirici ekip, oyuncuların daha geniş bir deneyim yaşaması için etkinlik süresince beş farklı çok oyunculu modu aktif durumda tutacak.

Rotasyona alınan Eastwood, Blackwell Fields ve Siege of Cairo haritaları da tüm oyunculara açık olacak. Üstelik bu fırsat yalnızca PC kullanıcılarıyla sınırlı değil; PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sahipleri de etkinliğe eş zamanlı olarak katılabilecek. EA, yoğun talep beklentisi nedeniyle sunucu kapasitesini artırdığını da belirtiyor.

Battlefield 6’nın ücretsiz erişim dönemi, yeni oyuncular için oyunu tanıma, mevcut oyuncular için ise güncellemeleri yakından inceleme imkânı sunuyor. Oyun, bu özel hafta boyunca aksiyon seven herkesi cepheye davet ediyor.