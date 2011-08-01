CS2 Mouse Sağa Sola Hareket Etmiyor - Kesin Çözüm!

Counter-Strike 2 (CS2) oynarken en can sıkıcı hatalardan biri, karakterin mouse ile sağa sola bakmaması ya da nişan alamamanızdır. Mouse çalışıyor gibi görünür; ateş edebilir, yukarı aşağı döner, menülerde gezebilirsiniz, klavye de çalışır ancak oyunun içinde mouse sağa sola dönmüyor sorunu olur. Bu yazıda, CS2 mouse hareket etmiyor sorununun basit ama etkili bir yönteminden bahsedeceğiz.

CS2 Mouse Sağa Sola Dönmüyor Neden Olur?

Bu sorun genellikle donanımsal değil, ayar, yazılım veya komut kaynaklıdır. En sık karşılaşılan nedenler:

Yanlış mouse input ayarları

Konsol komutlarıyla mouse’un devre dışı kalması

Overlay / üçüncü parti yazılımlar

Oyun dosyalarının bozulması

Fullscreen - pencere modu çakışmaları

Raw Input ayarının kapalı olması

CS2 Mouse Sağa Sola Dönmüyor Çözümü

CS2 mouse hareket etmiyor sorunu için konsola (klavyeden " tuşuna tıklayınca konsol açılır. Açılmaz ise ayarlardan konsolu etkinleştirmeniz gerekir.) aşağıdaki kodları yazarak enter yapabilirsiniz. Kopyalayıp yapıştırınca sorun çıkarsa tek tek kodları çalıştırın.

bind mouse_x yaw;

bind mouse_y pitch

Ayrıca bozuk dosyalar input sorunlarına yol açabilir. Yukardaki işlem sorununuzu büyük olasılıkla çözer. Çözülmezse Steam üzerinden CS2 özelliklere girip Yüklü Dosyalar sekmesinden oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula yaptıktan sonra oyunu yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.

CS2 mouse sağa sola dönmüyor sorunu can sıkıcı olsa da; bu ayarları deneyerek çözüme ulaşabilir ve oyun zevkinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İyi eğlenceler...