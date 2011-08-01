Zyxel modemde arayüze giriş şifresini değiştirmek, hem ağ güvenliğini artırmak hem de modem ayarlarınızı yetkisiz erişimlere karşı korumak için oldukça önemlidir. Standart olarak birçok Zyxel modemde arayüze giriş şifresi genellikle varsayılandır. Güvenlik için bu şifreyi değiştirmeniz faydalı olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Zyxel modeminizin arayüze giriş şifresini kolayca değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir?

Zyxel Modemde Arayüze Giriş Şifresi Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Bakım" > "Kullanıcı Hesabı" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfadaki "Değiştir" ikonuna tıklayın.

5) Karşınıza çıkan "Eski Şifre" adlı kutucuğa mevcut şifrenizi, "Yeni Şifre" ve "Şifreyi Doğrula" adlı kutucuklara ise yeni şifrenizi girin.

6) En altta yer alan "Tamam" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, Zyxel modemde arayüze giriş şifresini değiştirmek oldukça kolaydır. Ancak güvenlik için kritik bir öneme sahiptir. Yukarıdaki adımları uygulayarak, modeminizin yetkisiz erişimlere karşı daha korunaklı olmasını sağlayabilirsiniz.