Zyxel modemde DNS değiştirmek, internet hızını artırmak ve daha stabil bir bağlantı elde etmek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olacaktır. Özellikle Google DNS hem hızlı hem de güvenilir olduğu için Türkiye’de de en çok tercih edilen DNS servislerinin başında geliyor. Bu yazımızda, Zyxel modemde DNS değiştirme işlemini adım adım anlatacağız.

Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Geniş Bant" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfadaki "Değiştir" ikonuna tıklayın.

5) "DNS Sunucusu" başlığı altında yer alan "Aşağıdaki Statik DNS Adresini Kullan" seçeneğini seçin. Açılan "Birincil DNS Sunucusu" adlı kutucuğa 8.8.8.8 yazın, "İkincil DNS Sunucusu" adlı kutucuğa ise 8.8.4.4 yazın.

6) Ardından "Uygula" butonuna tıklayarak, bu bölümdeki işlemleri tamamlayın.

7) Daha sonra "Ağ Ayarı" > "Ev Ağı" bağlantısına tıklayın.

8) "LAN Kurulumu" adlı bölümde yer alan "DNS Değerleri" başlığı altındaki "Statik" seçeneğini seçin. Açılan "DNS Sunucusu 1" adlı kutucuğa 8.8.8.8 yazın. "DNS Sunucusu 2" adlı kutucuğa ise 8.8.4.4 yazın.

9) Ardından "Uygula" butonuna tıklayarak, tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, Zyxel modemde DNS değiştirmek oldukça kolaydır. Özellikle Google DNS birçok kullanıcı için daha iyi performans sağlamaktadır. Eğer internetinizde hız düşüşleri, site açılış sorunları veya gecikme problemleri yaşıyorsanız DNS değişikliği ilk denemeniz gereken çözümlerden biridir.