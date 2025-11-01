Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 12:17 - Tarih: 28 Kasım 2025 - Yorum: 0

ZyxelZyxel modemde DNS değiştirmek, internet hızını artırmak ve daha stabil bir bağlantı elde etmek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olacaktır. Özellikle Google DNS hem hızlı hem de güvenilir olduğu için Türkiye’de de en çok tercih edilen DNS servislerinin başında geliyor. Bu yazımızda, Zyxel modemde DNS değiştirme işlemini adım adım anlatacağız.

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Geniş Bant" bağlantısına tıklayın.

Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir? - 1

4) Açılan sayfadaki "Değiştir" ikonuna tıklayın.

Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir? - 2

5) "DNS Sunucusu" başlığı altında yer alan "Aşağıdaki Statik DNS Adresini Kullan" seçeneğini seçin. Açılan "Birincil DNS Sunucusu" adlı kutucuğa 8.8.8.8 yazın, "İkincil DNS Sunucusu" adlı kutucuğa ise 8.8.4.4 yazın.

Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir? - 3

6) Ardından "Uygula" butonuna tıklayarak, bu bölümdeki işlemleri tamamlayın.

Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir? - 4

7) Daha sonra "Ağ Ayarı" > "Ev Ağı" bağlantısına tıklayın.

Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir? - 5

8) "LAN Kurulumu" adlı bölümde yer alan "DNS Değerleri" başlığı altındaki "Statik" seçeneğini seçin. Açılan "DNS Sunucusu 1" adlı kutucuğa 8.8.8.8 yazın. "DNS Sunucusu 2" adlı kutucuğa ise 8.8.4.4 yazın.

Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir? - 6

9) Ardından "Uygula" butonuna tıklayarak, tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Zyxel Modemde DNS Nasıl Değiştirilir? - 7

Sonuç olarak, Zyxel modemde DNS değiştirmek oldukça kolaydır. Özellikle Google DNS birçok kullanıcı için daha iyi performans sağlamaktadır. Eğer internetinizde hız düşüşleri, site açılış sorunları veya gecikme problemleri yaşıyorsanız DNS değişikliği ilk denemeniz gereken çözümlerden biridir.


