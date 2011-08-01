Zyxel modemlerde 5GHz Wi-Fi şifresini değiştirmek, ağ güvenliğinizi artırmak ve internet bağlantınızı daha kontrollü hâle getirmek için önemli bir adımdır. 5GHz bandı, 2.4GHz'e göre daha hızlı ve stabil bir bağlantı sunduğu için cihazlarınızın büyük çoğunluğu bu ağı kullanıyorsa, güçlü bir şifre belirlemek kritik öneme sahiptir. Aşağıdaki adımları takip ederek, 5GHz Wi-Fi şifrenizi kolayca değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Zyxel Modemde 5GHz Wi-Fi Şifresi Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Ana sayfada yer alan "WiFi Ayarları" adlı bölüme gelin.

3) İlgili bölümün sağ alt köşesinde yer alan ok işaretine tıklayın.

4) Açılan sayfada yer alan "5G WiFi" başlığı altındaki "WiFi Şifresi" adlı kutucuğa yeni şifrenizi girin.

5) Altta yer alan "Kaydet" bağlantısına tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak yukarıdaki adımları izleyerek, Zyxel modeminizde 5GHz Wi-Fi şifresini kolayca değiştirebilirsiniz. Güçlü bir şifre belirlemek, güvenlik açısından her zaman önemlidir.