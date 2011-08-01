Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 16:40 - Tarih: 21 Kasım 2025 - Yorum: 0

ZyxelZyxel modem kullanıcıları, zaman zaman Wi-Fi şifrelerini güncelleme ihtiyacı duyabilir. Güvenliği artırmak, ağı daha kontrollü kullanmak veya yetkisiz erişimleri engellemek için 2.4GHz Wi-Fi şifresini değiştirmek oldukça önemlidir. Aşağıdaki adımları izleyerek, Zyxel modemlerde bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Ana sayfada yer alan "WiFi Ayarları" adlı bölüme gelin.

Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Şifresi Nasıl Değiştirilir? - 1

3) İlgili bölümün sağ alt köşesinde yer alan ok işaretine tıklayın.

Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Şifresi Nasıl Değiştirilir? - 2

4) Açılan sayfada yer alan "2.4G WiFi" başlığı altındaki "WiFi Şifresi" adlı kutucuğa yeni şifrenizi girin.

Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Şifresi Nasıl Değiştirilir? - 3

5) Altta yer alan "Kaydet" bağlantısına tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Şifresi Nasıl Değiştirilir? - 4

Bu adımları takip ederek, Zyxel modeminizde 2.4GHz Wi-Fi şifresini kolayca değiştirebilirsiniz. Düzenli aralıklarla ilgili şifreyi güncellemek, ağ güvenliği açısından oldukça önemlidir.


