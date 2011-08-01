Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Zyxel Modemde "Sistem Çalışma Süresi" Nasıl Öğrenilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 12:39 - Tarih: 30 Kasım 2025 - Yorum: 0

ZyxelZyxel modemlerde sistemin ne kadar süredir açık olduğunu, yani Uptime bilgisini öğrenmek oldukça kolaydır. Bu özellik, özellikle internet kesintilerini takip etmek veya modemin kendi kendine yeniden başlayıp başlamadığını anlamak için son derece faydalıdır. Zyxel modemde "Sistem Çalışma Süresi" (System Uptime) bilgisini aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Zyxel Modemde Arayüze Giriş Şifresi Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Sağ üstte yer alan "Sistem Bilgisi" bölümünde yer alan "Sistem Çalışma Süresi" kısmından modeminizin ne kadar süredir açık olduğu bilgisini öğrenebilirsiniz.

Zyxel Modemde "Sistem Çalışma Süresi" Nasıl Öğrenilir? - 1

Sonuç olarak, Zyxel modemde sistem çalışma süresini öğrenmek için sadece Sistem Bilgisi bölümüne göz atmanız yeterlidir. Bu şekilde, modeminizin ne kadar süredir aktif olduğunu öğrenebilir ve bağlantı sorunlarını daha kolay analiz edebilirsiniz.


