Zyxel modemlerde WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği, cihazların ağa hızlıca bağlanmasını sağlar. Ancak güvenlik açısından WPS’in açık kalması önerilmez. Siber güvenlik uzmanları, WPS özelliğinin zaman zaman kötüye kullanılabildiğini belirtmektedir. Bu nedenle pek çok kullanıcı, ağ güvenliğini artırmak için WPS’i kapatmayı tercih eder. Bu yazımızda, Zyxel modeminizde WPS özelliğini nasıl kapatabileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

Zyxel Modemde WPS Nasıl Kapatılır?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Kablosuz" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfada yer alan "Kablosuz Ağ Kurulumu" başlığı altındaki "Bant" adlı açılır menüden hem "2.4GHz" hem de "5GHz" seçeneğini ayrı ayrı seçtikten sonra, üst kısımda yer alan "WPS" bölümündeki ilgili özelliği devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır.

Zyxel modemde WPS'i kapatmak, ağ güvenliğini artırmak için atabileceğiniz en basit ama en etkili adımlardan biridir. İsterseniz daha sonra aynı menüden WPS’i tekrar açabilirsiniz.