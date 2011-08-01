UPnP, ağ üzerindeki cihazların otomatik olarak birbirlerini bulmalarını ve haberleşmelerini sağlayan bir teknolojidir. Ancak güvenlik açısından risk oluşturabileceği için birçok kullanıcı bu özelliği kapatmayı tercih etmektedir. Zyxel modemde UPnP kapatmak oldukça kolaydır ve birkaç basit adımda yapılabilir.

Zyxel Modemde UPnP Nasıl Kapatılır?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Ev Ağı" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfada yer alan üst bölümdeki "UPnP" seçeneğine tıklayın.

5) UPnP seçeneklerini devre dışı bırakın.

6) En altta yer alan "Uygula" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Zyxel modemde UPnP özelliğini kapatmak, özellikle güvenlik için oldukça faydalıdır. Bu işlem yalnızca birkaç adım sürer ve modem performansını da etkilemez. Gerektiğinde aynı adımları takip ederek UPnP özelliğini tekrar etkinleştirmek de mümkündür.