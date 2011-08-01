Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Zyxel Modemde UPnP Nasıl Kapatılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 14:33 - Tarih: 27 Kasım 2025 - Yorum: 0

ZyxelUPnP, ağ üzerindeki cihazların otomatik olarak birbirlerini bulmalarını ve haberleşmelerini sağlayan bir teknolojidir. Ancak güvenlik açısından risk oluşturabileceği için birçok kullanıcı bu özelliği kapatmayı tercih etmektedir. Zyxel modemde UPnP kapatmak oldukça kolaydır ve birkaç basit adımda yapılabilir.

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Ev Ağı" bağlantısına tıklayın.

Zyxel Modemde UPnP Nasıl Kapatılır? - 1

4) Açılan sayfada yer alan üst bölümdeki "UPnP" seçeneğine tıklayın.

Zyxel Modemde UPnP Nasıl Kapatılır? - 2

5) UPnP seçeneklerini devre dışı bırakın.

Zyxel Modemde UPnP Nasıl Kapatılır? - 3

6) En altta yer alan "Uygula" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Zyxel Modemde UPnP Nasıl Kapatılır? - 4

Zyxel modemde UPnP özelliğini kapatmak, özellikle güvenlik için oldukça faydalıdır. Bu işlem yalnızca birkaç adım sürer ve modem performansını da etkilemez. Gerektiğinde aynı adımları takip ederek UPnP özelliğini tekrar etkinleştirmek de mümkündür.


